Нефть дешевеет в пятницу

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с небольшими потерями. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, за исключением Австралии. Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг с небольшими потерями, развернувшись вниз ближе к концу сессии.

Инвесторы сфокусировались на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена, пишет MarketWatch. Позднее в четверг Байден должен был объявить детали пакета бюджетных стимулов, объем которых может достичь $2 трлн.

По сообщению CNN, новый пакет стимулов будет включать крупные выплаты американским семьям, а также расходы на финансирование штатов и местных органов власти.

Тем временем большинство членов Палаты представителей США одобрили резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

За импичмент проголосовали 232 конгрессмена, против - 197. Среди проголосовавших "за" - 10 республиканцев. В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Однако, как ожидается, Сенат США либо отклонит предложение об импичменте, либо затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента.

По итогам торгов в среду фондовый рынок США не продемонстрировал единой динамики: индексы S&P 500 и Nasdaq выросли, в то время как Dow Jones незначительно снизился.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 181 тыс. и достигло 965 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Показатель стал максимальным с середины августа, пишет Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 784 тыс., а не 787 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста числа заявок до 795 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в четверг, что пока слишком рано говорить о каких-либо изменениях в денежно-кредитной политике ЦБ, в том числе о сокращении программы выкупа активов.

Американская экономика вырастет на 4,3% в 2021 году на фоне постепенного выхода страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, свидетельствует средний прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal.

Январский прогноз существенно лучше результатов аналогичного опроса, проведенного WSJ в четвертом квартале (+3,7%). Улучшение настроя экономистов связано с появлением вакцин от COVID-19, а также надеждами на увеличение объемов бюджетного стимулирования в результате прихода в Белый дом администрации Байдена.

Акции BlackRock (SPB: BLK) Inc. подешевели на 4,7% в четверг. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2020 года, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) снизилась на 1,1%. Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США призывает Tesla отозвать примерно 158 тыс. электромобилей из-за опасений по поводу безопасности, пишет The Wall Street Journal. Речь идет о седанах класса "люкс" Model S, выпущенных в 2012-2018 гг., и кроссоверах Model X 2016-2018 гг. производства.

Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG) уменьшилась на 0,9%. Американская Google, входящая в Alphabet, официально закрыла сделку по покупке производителя фитнес-браслетов Fitbit Inc. за $2,1 млрд,

Бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) прибавили в цене 1,8%. Согласно результатам исследований, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, вакцина от коронавируса разработки Johnson & Johnson вызвала устойчивый иммунный ответ у участников испытаний.

Рыночная стоимость Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. увеличилась на 2,5%. Американская авиакомпания зафиксировала более значительный, чем ожидалось, убыток в четвертом квартале 2020 года, однако выручка превысила прогнозы.

Котировки акций Aphria Inc. подскочили на 21,1%. Канадский производитель каннабиса получил неожиданную прибыль во втором финансовом квартале, а рост выручки превзошел прогнозы рынка.

Капитализация Acacia Communications (SPB: ACIA) Inc. взлетела на 31,5%. Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) улучшила предложение о покупке американского производителя оптических элементов на 64% - до $115 с $70 за акцию. Компании сообщили в четверг, что внесли изменения в заключенное ранее соглашение, и, в соответствии с новыми условиями, сумма сделки составит порядка $4,5 млрд.

Акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (IBM) подорожали на 1,6%. Американский поставщик компьютерных услуг покупает компанию Taos Mountain LLC, оказывающую бизнесу услуги перевода IT-инфраструктуры в "облако". Сумма сделки, которую IBM планирует закрыть в текущем квартале, не раскрывается.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 68,95 пункта (0,22%) и составил 30991,52 пункта. В ходе торгов он достиг сессионного рекорда на уровне 31223,78 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 14,3 пункта (0,38%) - до 3795,54 пункта.

Nasdaq Composite потерял 16,31 пункта (0,12%) и составил 13112,64 пункта. Индикатор установил новый сессионный максимум на уровне 13220,16 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются, за исключением Австралии.

Инвесторы ожидают реакции американского рынка акций на представленный избранным президентом США Джо Байденом план поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса на $1,9 трлн, сообщает MarketWatch.

Эксперты надеются, что дополнительные правительственные стимулы могут оживить экономику до тех пор, пока вакцины против COVID-19 не вернут повседневную жизнь в норму и не вызовут мощное восстановление в конце этого года. Но эти надежды омрачаются тем фактом, что Байден может быть столкнуться с трудностями в получении одобрения таких масштабных расходов даже со стороны некоторых демократов.

"Похоже, что рынок играет осторожно", - отмечает аналитик IG Цзинъи Пан.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:46 МСК снизился на 0,6% после того, как предыдущую торговую сессии он завершил на максимальной отметке за 30 лет.

В число лидеров падения котировок входят акции автопроизводителей Isuzu Motors Ltd. (-4%) и Hino Motors Ltd. (-3,4%), сталелитейной Nippon Steel Corp. (-3,5%) и Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (-3,3%).

Кроме того, снижается рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (-0,2%), автопроизводителя Toyota Motor (-1,5%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-2,7%).

При этом бумаги производителя полупроводников Advantest Corp. дорожают на 2,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК уменьшился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,25%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже снижаются котировки акций производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 11,3%. США включили девять китайских компаний, включая Xiaomi в "черный список". Таким образом, Штаты расширили перечень компаний КНР, в акции которых будет запрещено вкладывать средства американским инвесторам.

Кроме того, существенно дешевеют бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-6,3%), производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-3,6%), а также одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+5,8%).

Между тем цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. повышается на 2,4%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:47 МСК снизился на 1,7%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 1,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - - на 3,4%.

Банк Кореи в пятницу оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% годовых, как и ожидалось. ЦБ ожидает рост ВВП страны в этом году примерно на 3%, что соответствует ноябрьскому прогнозу.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов практически не изменился.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 1,7% и на 0,7%.

Существенно подорожали акции Afterpay (+9,2%) и Scentre Group (+4,7%).

Цены на нефть эталонных марок в пятницу снижаются, несмотря на ожидания принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК в пятницу составляет $56,16 за баррель, что на $0,26 (0,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 14 января эти контракты подорожали на $0,36 (0,6%) - до $56,42 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,45 за баррель, что на $0,12 (0,22%) ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,66 (1,3%) - до $53,57 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, стоимость контракта на нефть WTI на ближайший месяц выросла до максимума с 20 февраля.

Избранный президент США Джо Байден в четверг представил новый план поддержки экономики на сумму $1,9 трлн, который, помимо прочего, включает прямые выплаты жителям страны, надбавки к пособиям по безработице, повышение минимального размера оплаты труда, сообщает CNBC.

ОПЕК незначительно повысила свою оценку спроса на нефть в 2020 году. Ранее предполагалось, что спрос снизится на 9,77 млн б/с, новый прогноз падения - на 9,75 млн б/с, до 90,01 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Прогноз темпа роста спроса в 2021 году не изменился и составляет 5,9 млн б/с - до 95,91 млн б/с.

Страны ОПЕК в декабре прошлого года увеличили добычу нефти по сравнению с ноябрем на 280 тыс. б/с - до 25,36 млн б/с, лидерами роста стали Ливия, Ирак и ОАЭ, в то время как производство снизилось в Нигерии, Конго и Анголе, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно расчетам "Интерфакса", в декабре сделка ОПЕК+ была исполнена на 102%.

"Среднесрочные и долгосрочные фундаментальные факторы по-прежнему выглядят благоприятными для нефти, однако если локдауны из-за COVID продолжат усиливаться, это должно прервать ралли нефтяных цен", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

Между тем, по словам аналитика The Price Futures Group Фила Флина, в Азии растут опасения из-за возможного дефицита энергоносителей в условиях холодной зимы.

"Китайские нефтеперерабатывающие заводы заняты производством топлива для отопления, поскольку зима в Азии в этом году суровая, - сказал эксперт. - Спрос на топливо приводит к росту цен, и сообщается о некотором дефиците".