Оснований для продолжения ралли нефтяных цен в настоящее время нет - BCS Express

Оснований для продолжения ралли нефтяных цен в настоящее время нет, считают эксперты BCS Express.

"Оснований для продолжения ралли в ценах на нефть марки Brent не наблюдается. Более того, текущие уровни выглядят чересчур оптимистичными и не учитывают возможных проблем, с которыми может столкнуться мировая экономика на пути восстановления. В ближайшее время котировки могут консолидироваться в боковом диапазоне чуть ниже текущих уровней", - пишут аналитики инвесткомпании.

ОПЕК опубликовал очередной ежемесячный отчет по рынку нефти. Прогноз по мировому спросу в 2021 году остался без изменений на уровне 95,91 млн б/с (рост на 5,9 млн б/с к 2020 г.), отмечают в BCS Express. Основным драйвером роста спроса в текущем году станет Китай, а также Индия и ряд стран АТР. Положительной динамике, по мнению ОПЕК, поспособствуют устойчивый рост экономической активности в мире, а также рост спроса на сырье для нефтехимии.

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ странами ОПЕК в декабре снизился до 102% с 104% месяцем ранее.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу вечером опубликует еженедельную статистику по буровой активности в США.

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