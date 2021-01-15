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15 января 2021 года 09:11
Вероятно снижение рынка акций РФ на открытии торгов в пятницу - "Алор Брокер"
Вероятно снижение российского рынка акций на открытии торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии "Алор Брокер". Американские фьючерсы снижаются в пятницу утром на полпроцента, ушли в район $56 за баррель котировки нефти марки Brent, после небольшой паузы возобновился рост доллара. Столь негативный внешний фон, по мнению аналитика, можно объяснить, как фиксацию "по факту" после озвучивания Джо Байденом плана нового стимулирования экономики в объеме 1,9 трлн долларов. Первая реакция рынка была нейтральной, но увеличиваются опасения, что новые, в том числе "вертолетные" деньги, приведут к росту инфляции и, как следствие, более быстрому повышению ставки ФРС США, отмечает Антонов. "И все фондовые рынки сейчас выглядят перекупленными, поэтому Байдена можно воспринимать как повод для коррекции на несколько процентов. Но вряд ли падение будет глубоким и продолжительным. Агрессивным инвесторам в пятницу можно попробовать заработать на снижении сильно перекупленных в последние дни "Роснефти" и "ЛУКОЙЛе". Лучше рынка могут вновь быть бумаги металлургов, которых поддержит ослабление рубля", - пишет эксперт "Алор Брокер". Интересной идеей на рынке являются и бумаги черных металлургов, которые в четверг также были в числе лидеров роста, указывает аналитик инвесткомпании. "Они отыгрывали возобновление роста мировых цен на сталь, и подорожание продукции сталеваров на внутреннем рынке. Рост стоимости стали может продлиться еще как минимум пару месяцев. Поэтому акции компаний сектора стоит докупать на просадках", - пишет Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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