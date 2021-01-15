Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи - уровень 3520 пунктов - BCS Express

Ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи является уровень 3520 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Подъем российского рынка акций в четверг - это не наша внутренняя история. Рост продолжается в целом по рынкам развивающихся стран. Так, индекс MSCI Emerging Markets в четверг обновил исторический максимум. Динамика нашего долларового индекса РТС в последние недели идентична, - пишет Карпунин.

Аналитик считает, что по индексу Мосбиржи в качестве ближайшего сопротивления выделяется уровень 3520 пунктов. Если произойдет закрепление выше этой отметки, то среднесрочные цели сместятся в сторону 3600-3610 пунктов. "Медвежий" сценарий, по его мнению, станет актуальным при спуске ниже 3435-3440 пунктов.

Также Карпунин обращает внимание, что резкий рост внутренних и внешних цен продолжит оказывать поддержку бумагам сталеваров, так как инвесторы могут закладывать выплату высоких дивидендов. Причин для их глубокой коррекции даже с учетом перекупленности, по мнению эксперта BCS Express, пока нет.

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