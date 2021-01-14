Цены евробондов РФ умеренно подросли в четверг благодаря стабилизации базовых процентных ставок

Москва. 14 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря стабилизации базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию 13 января и составила 115,88% от номинала, что соответствует доходности 1,62% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего дня и составила 101,575% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 0,105% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 2,5 пункта и составил 151,5 пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 100 базисных пунктов - до 142,1% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов и составила 3,24% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 76 базисных пунктов - до 136,7% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,225% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 9 базисных пунктов, подорожав до 115,22% от номинала, что соответствует доходности 1,76% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году прибавили в цене 3,5 базисных пункта, подорожав до 110,08% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 1,02% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 86 базисных пунктов, подорожав до 135,05% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта и составила 3,26% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 10 базисных пунктов, до 113,74% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 1,965% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций, как и накануне, продемонстрировали умеренный рост благодаря наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов - US Treasuries. В свою очередь поддержку американским казначейским обязательствам оказала опубликованная сегодня в США статистка по заявкам на пособие по безработице, оказавшаяся хуже ожиданий аналитиков, то есть число заявок оказалось больше, чем прогнозировали участники рынка. Таким образом, некоторая отрицательная коррекция базовых процентных ставок, заметно выросших в начале года, оказывает сейчас позитивное влияние на динамику облигаций развивающихся стран, в том числе и России. При этом дальнейшие перспективы мировых долговых рынков представляются неоднозначными", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Согласно отчету министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 181 тыс. и достигло 965 тыс. человек. Показатель стал максимальным с середины августа, пишет Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 784 тыс., а не 787 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 795 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.