Акции компаний черной металлургии выросли после выхода позитивной статистики из Китая - "Фридом Финанс"

Акции компаний черной металлургии в четверг выросли после выхода позитивной статистики из Китая, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Среди акций наиболее уверенную динамику в четверг демонстрируют компании черной металлургии: НЛМК (+4,5%), "Северсталь" (+4,7%), "ММК" (+4,2%). Рынок приободрился после выхода позитивной статистики из Китая. Спрос на сырье, включая на металлы остается достаточно сильным. Дальше всех от своих абсолютных максимумов находятся бумаги ММК. Они почти целиком закрыли дивидендный гэп, образовавшийся накануне. Таким темпами до конца месяца бумаги могут закрепиться выше 60 рублей за штуку", - указывает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

Долларовый РТС в плюсе на 1%. Вновь был преодолен уровень 1500 пунктов, и на этот раз под вечер "быки" не упустили инициативу: рынок держится вблизи локальных максимумов и имеет все шансы здесь закрепиться. Если этого не произойдет сегодня, ралли может возобновиться в первой половине дня в пятницу, но к концу недели вероятность небольшой коррекции остается высокой, полагает эксперт.

Рублевый индекс Мосбиржи тоже растет, хоть и не так быстро, как РТС. Торги под вечер идут вблизи отметки 3500. Рынку не хватило сил подняться на новый исторический максимум, но это вполне может случиться в ближайшие часы, считает аналитик инвесткомпании. Пока предельный рост на этой неделе составлял до 3520 пунктов.

Нефть слабо корректируется после сообщений о том, что ОПЕК не стала менять прогноз по спросу на сырье на текущий год - до 95,9 млн баррелей в сутки. Brent на этом фоне держится в диапазоне $55,2-56,4, отступив на уровни начала недели. От текущих значений остается по-прежнему вероятным рост выше $57,5. По мнению аналитика "Фридом Финанс", это может случиться в четверг до окончания американской сессии или уже утром на торгах в Азии - если Байден и Пауэлл смогут приятно удивить инвесторов.

"Избранный президент США Джо Байден в четверг анонсирует свой первый пакет бюджетной помощи, а вслед за этим будут выступать глава ФРС Джером Пауэлл, который должен дать сигнал о готовности поддержать (или не поддержать) в этом вопросе Белый дом. Американские индексы набирают около 0,5% на открытии сессии. Европа прибавляет в тех же пределах. Азиатские биржи закрылись уверенным приростом около 1% после выхода обнадеживающих данных по экспорту и импорту Китая за декабрь - на четверть выше ожиданий", - отмечает Емельянов.

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