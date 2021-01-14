.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятно укрепление рубля до 68-73 руб./$1 и 85-90 руб./EUR1 в 1П21 - Совкомбанк
.
14 января 2021 года 17:48
Вероятно укрепление рубля до 68-73 руб./$1 и 85-90 руб./EUR1 в 1П21 - Совкомбанк
Вероятно укрепление курса рубля до 68-73 руб./$1 и 85-90 руб./EUR1 в первом полугодии текущего года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт полагает, что в пользу укрепления рубля выступят следующие факторы: - Во-первых, высокий спрос на активы развивающихся рынков на ожиданиях уверенного восстановления мировой экономики. "Рынки закладываются на то, что в начале следующего года в ведущих экономиках начнется массовая вакцинация от коронавируса. К середине 2021 года большая часть населения в развитых и крупных развивающихся странах получит вакцину, что позволит отменить ограничения на деловую активность. Мировая экономика начнет уверенно восстанавливаться, возрастет спрос на сырьевые товары и активы развивающихся рынков. Компании начнут расширять бизнес, увеличивать инвестиционные программы и привлекать сверхдешевое по историческим меркам финансирование. В отсутствие внешних шоков в новом году ожидается стабильный приток капитала в российские активы, что поддержит рубль", - пишет Васильев в своем комментарии. - Во-вторых, ведущие мировые Центробанки - ФРС и ЕЦБ - продолжат держать рекордно низкие ставки и покупки активов. "Расширение глобальной денежной массы будет приводить к росту цен на активы, ослаблению доллара на мировом валютном рынке и притоку капитала в активы развивающихся рынков. Дополнительную поддержку американской и европейской экономикам и рынкам окажут новые фискальные стимулирующие программы, финансировать которые будут в основном ФРС и ЕЦБ", - полагает эксперт Совкомбанка. В-третьих, на фоне восстановления глобальной экономики возрастет спрос на нефть. "Ожидаем, что в 2021 году цены на нефть марки Brent закрепятся выше $50 за баррель. Страны ОПЕК+ смогут смягчить ограничения на добычу нефти в 2021 году. Это позволит России постепенно нарастить добычу нефти и повысить приток валютной выручки в страну. Негативным фактором для рынка нефти может стать ослабления санкций США на Иран. В этом сценарии исламская республика может нарастить добычу и экспорт нефти на 2 млн б/с и повредить хрупкому восстановлению нефтяного рынка", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
14 января 2021 года 19:45
Рынок акций РФ в четверг вырос в ожидании стимулов в США, лидировали ГДР TCS и металлурги во главе с ММК
Москва. 14 января. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях объявления в США новых мер поддержки экономики, сдерживала "быков" просевшая нефть (Brent опустилась к $55,5 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 3500 пунктов после утреннего отката ниже 3440 пунктов, при этом лидерами роста выступили ГДР TCS Group и бумаги металлургов во главе с отскочившим ММК после провала на отсечке дивидендов днем ранее. читать дальше
.14 января 2021 года 19:43
Москва. 14 января. Доллар и евро ускорили снижение и торгуются на "Московской бирже" в четверг вечером на минимальных отметках с середины декабря; рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря интересу к рисковым активам, наблюдаемому на большинстве бирж мира. читать дальше
.14 января 2021 года 19:31
Москва. 14 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря стабилизации базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 января 2021 года 19:26
Федрезерв с максимальной убедительностью выступил против слухов о сокращении смягчающих мер, а Байден собирается представить план увеличения объемов стимулирования, и всё же доллар США в целом растет, особенно к евро, страдающему от политического конфликта в Италии, говорится в комментарии главного... читать дальше
.14 января 2021 года 18:46
Акции компаний черной металлургии выросли после выхода позитивной статистики из Китая - "Фридом Финанс"
Акции компаний черной металлургии в четверг выросли после выхода позитивной статистики из Китая, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Среди акций наиболее уверенную динамику в четверг демонстрируют компании черной металлургии: НЛМК (+4,5%), "Северсталь" (+4,7%), "ММК" (+4,2%). Рынок... читать дальше
.14 января 2021 года 18:19
Рубль в четверг возобновил рост на улучшении внешнего фона и комментариях ЦБ о ставке, отмечается в комментарии BCS Express. "Рубль на старте сессии испытал резкое снижение на умеренно негативном внешнем фоне, однако фон стал улучшаться, спровоцировав быстрое укрепление российской валюты. В... читать дальше
.14 января 2021 года 17:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-7 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 19,3%, стоп-приказ: $168, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Мы выделяем стриминговый сервис Disney+, как... читать дальше
.14 января 2021 года 16:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Московская биржа" с целью 197 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 154 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. ПАО "Московская Биржа" ("Мосбиржа") в... читать дальше
.14 января 2021 года 16:22
Поводов для укрепления рубля в настоящее время мало, несмотря на его недооцененность, считает эксперт Газпромбанка Егор Сусин. "Покупки валюты Минфином будут происходить с 15 января по 4 февраля 2021 года в объеме 7,1 млрд руб. в день, всего 106,3 млрд руб. - честно говоря, несколько больше... читать дальше
.14 января 2021 года 15:48
Котировки акций Intel, вероятно, будут торговаться в диапазоне $55-60 в ближайшую неделю - "Фридом Финанс"
Котировки акций компании Intel Corp., вероятно, будут торговаться в диапазоне $55-60 в ближайшую неделю, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Чтобы развеять опасения инвесторов относительно сроков смены руководства, Intel заявила, что ожидает превышения финансовыми результатами за четвертый... читать дальше
.14 января 2021 года 15:39
Москва. 14 января. Доллар после небольшого утреннего укрепления развернулся вниз и слабеет, евро ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков и перед стартом налогового периода января. читать дальше
.14 января 2021 года 15:09
Курс рубля, возможно, укрепится до 70-71 руб./$1 к апрелю-маю текущего года, говорится в комментарии инвестиционной группы "Московские партнеры". "К апрелю-маю текущего года возможен курс рубля на уровне 70-71 руб./$1. Впрочем, мир сегодня крайне непредсказуем. Санкционная риторика будет... читать дальше
.14 января 2021 года 14:16
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3775-3825 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Дениламова. "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации, ситуация не изменилась в ходе торговой сессии среды. Покупатели проявляют силу, но... читать дальше
.14 января 2021 года 13:49
Рубль имеет хорошие перспективы укрепиться в I квартале 2021г на сезонном увеличении притока валюты от внешнеторговых операций, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Доллар продолжает слабеть на глобальном рынке. Рубль в четверг укрепляется на общем позитиве, торгуясь на уровне 73,3... читать дальше
.14 января 2021 года 13:28
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) с целевой ценой 77,1 руб. за штуку и горизонтом инвестирования 12 мес.; потенциал роста составляет 33,7%, говорится в обзоре инвесткомпании. "Занимая прочные позиции на рынке, ПАО "Магнитогорский... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.