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14 января 2021 года 15:39

Рубль днем заметно повышается к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков

Москва. 14 января. Доллар после небольшого утреннего укрепления развернулся вниз и слабеет, евро ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков и перед стартом налогового периода января.

Курс доллара США составил 73,29 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 46,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,05 руб./EUR1, подешевев на 56 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 50,64 копейки - до 80,38 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 января на 26,97 копейки, до 73,7961 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,56 копейки, до 89,6475 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и подготовке компаний-экспортеров к налоговому периоду января. Поддержку рублю также оказывают заявления представителей ЦБ РФ, что регулятор пока не видит веских оснований для продолжения снижения ключевой ставки.

ЦБ РФ, исходя из динамики инфляции, видит меньше целесообразности в дальнейшем снижении ключевой ставки, чем раньше, сообщил в четверг журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. "Совет директоров будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки исходя из поступающей информации, но в целом мы исходим из того, что ценовая динамика последних месяцев показывает, что целесообразность менее очевидна, чем это было, скажем, летом (2020 года - прим. ИФ)", - сказал Заботкин.

Значительного влияния на рынок из-за перехода от продажи валюты по бюджетному правилу к покупкам нет, также отметил Заботкин. "Мы исходим из того, что значимого влияния нет. Мы видим, что после объявления никакого значимого влияния на динамику валютного рынка уже не произошло. Поскольку это ожидаемое решение, связанное просто с параметрами бюджетного правила, исходя из динамики цены нефти в декабре, это то, что следовало ожидать. В принципе при сохранении цены нефти на текущих уровнях, покупки Минфина продолжатся в течение всего этого года", - сказал Заботкин.

Минфин РФ спустя 10 месяцев решил вернуться к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Так, объем покупки иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 15 января по 4 февраля будет эквивалентен 106,3 млрд рублей, ежедневный объем составит 7,1 млрд рублей, сообщило ведомство в среду.

Банк России с 10 марта 2020 года начал упреждающую продажу валюты в рамках бюджетного правила, регулярные продажи из ФНБ стартовали 7 апреля 2020 года.

В центре внимания игроков остается передача президентской власти в США, а также состояние мировой экономики в условиях усиливающейся пандемии.

Инвесторы по-прежнему испытывают озабоченность по поводу роста заболеваемости коронавирусом и сохранения ограничений, однако перспективы наращивания объемов стимулирования и проведение вакцинации населения усиливают надежды на более благоприятную экономическую ситуацию в 2021 году, пишет Trading Economics.

Большинство членов Палаты представителей США одобрили резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса. За импичмент проголосовали 232 конгрессмена, против - 197. Среди проголосовавших "за" - 10 республиканцев. В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Однако, как ожидается, Сенат США либо отклонит предложение об импичменте, либо затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента.

Тем временем, в четверг избранный президент США Джо Байден должен представить свои предложения по новым мерам поддержки экономики страны.

Цены на нефть эталонных марок в четверг опускаются на фоне признаков сохранения низкого спроса на нефтепродукты в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,46% - до $55,8 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,32% - до $52,74 за баррель.

В среду нефтяные цены снизились, несмотря на данные министерства энергетики США, которые показали уменьшение запасов нефти в стране на 3,25 млн баррелей на прошлой неделе. Как отмечает S&P Global Platts, участники рынка обеспокоены слабым спросом на нефтепродукты. Согласно данным Минэнерго США, запасы бензина в стране выросли на 4,39 млн баррелей, дистиллятов - на 4,79 млн баррелей.

Тем временем китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн баррелей в сутки, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,86 млн баррелей в сутки.

"Укрепление доллара США на Forex и рост числа случаев заражений COVID-19 в Китае стимулировали распродажи на нефтяном рынке. При этом снижение оказалось достаточно сдержанным, что указывает на сохранение в целом оптимистичного настроя участников рынка. Фьючерсы на Brent вернулись в район $56 за баррель после обновления 9-месячных вершин. Вероятно, коррекция продолжится, однако по большей части она может иметь горизонтальный вид. При этом не исключается повторный всплеск роста в случае подходящего информационного повода", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"Рубль в четверг укрепляется на общем позитиве, торгуясь на уровне 73,3 руб./$1 и показывая один из лучших результатов среди других валют EM. Локальную поддержку национальной валюте оказывает начало налогового периода, в пятницу уплачиваются страховые взносы. В первом квартале у рубля хорошие перспективы для укрепления на сезонном увеличении притока валюты от внешнеторговых операций. Но в ближайшее время укрепление будет сдерживать переход Минфина от продаж валюты к покупкам, так как рост цен на нефть уже компенсировал снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка изменились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на предыдущем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, уменьшилась на 1 б.п. - до 4,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на отметках 4,68%, 4,88% и 4,88% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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