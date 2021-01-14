"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $210

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-7 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 19,3%, стоп-приказ: $168, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Мы выделяем стриминговый сервис Disney+, как основную точку роста компании. Он сохраняет существенный потенциал как на внутреннем, так и на внешних рынках. Дополнительно Walt Disney имеет экспозицию на восстановление экономики. На фоне возвращения жизни в нормальное русло особой популярностью будут пользоваться круизные лайнеры и парки развлечений, входящие в структуру компании", - указывают аналитики инвестиционной компании.

При этом эксперты отмечают, что бумага движется в рамках восходящего тренда, с технической точки зрения. "Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $210. При покупке на 15,4% и выставлением стоп-заявки на уровне $168 риск на портфель составит 0,7%", - пишут аналитики "Финама".

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