Поводов для укрепления рубля мало - Газпромбанк

Поводов для укрепления рубля в настоящее время мало, несмотря на его недооцененность, считает эксперт Газпромбанка Егор Сусин.

"Покупки валюты Минфином будут происходить с 15 января по 4 февраля 2021 года в объеме 7,1 млрд руб. в день, всего 106,3 млрд руб. - честно говоря, несколько больше ожидаемого. Здесь правда стоит учитывать, что с конца декабря операций почти не было. Всего за декабрь 2020 года ЦБ продавал валюту на рынке в объеме 139 млрд руб., в январе в сумме он купит валюты примерно на 68 млрд руб. На самом деле достаточно большой реверс для рубля, но нужно учитывать, что и валютная выручка будет подрастать, потому совокупное влияние на курс будет сдержанным, - пишет аналитик. - Так или иначе это влияние будет негативным и будет сдерживать возможное укрепление рубля в начале года".

Учитывая, что индекс доллара на мировом рынке в целом скорее уже вошел в фазу коррекции доллара (локального укрепления к основным валютам), Сусин считает, у рубля не так много поводов для позитива, несмотря на то, что относительно валют развивающихся и ресурсных стран рубль продолжает оставаться недооцененным, а сезонно для рубля период позитивный (+рост цен на нефть в последние месяцы). Но эта недооценка, по его мнению, скорее будет сокращаться за счет большей слабости валют ЕМ, чем укрепления рубля.

"В общем факторы на краткосрочную перспективу - это отскок доллара на мировых рынках, покупки валюты Минфином, геополитические риски, вместе с большим объемом рублевой ликвидности на руках у населения. В плюс рублю играет рост цен на нефть и сезонные факторы - хороший платежный баланс в 1 квартале текущего года, но сомневаюсь, что в этот раз они перевесят", - указывает эксперт Газпромбанка.

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