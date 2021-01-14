Рубль имеет хорошие перспективы укрепиться в I квартале 2021г - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль имеет хорошие перспективы укрепиться в I квартале 2021г на сезонном увеличении притока валюты от внешнеторговых операций, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Доллар продолжает слабеть на глобальном рынке. Рубль в четверг укрепляется на общем позитиве, торгуясь на уровне 73,3 руб./$1, показывая один из лучших результатов среди других валют EM. Локальную поддержку национальной валюте оказывает начало налогового периода, в пятницу уплачиваются страховые взносы. В первом квартале у рубля хорошие перспективы для укрепления на сезонном увеличении притока валюты от внешнеторговых операций. Но в ближайшее время укрепление будет сдерживать переход Минфина от продаж валюты к покупкам, так как рост цен на нефть уже компенсировал снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+", - отмечают эксперты банка.

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