Котировки акций АЛРОСА, скорее всего, продолжат рост в текущем году - ПСБ

Котировки акций "АЛРОСА", скорее всего, продолжат рост в текущем году, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Высокие продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в декабре 2020 года были связаны с сохраняющимся уверенным спросом со стороны гранильного сектора и благодаря реализации накопленного ранее стока. Компания рассчитывает на стабильность продаж в первом квартале на фоне продолжающегося восстановления спроса на ювелирные украшения. В связи с этим ожидаем улучшения финансовых результатов "АЛРОСА" в текущем году и продолжения роста котировок ее акций", - пишут эксперты ПСБ.

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