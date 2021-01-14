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14 января 2021 года 11:45

Рынок акций РФ утром скорректировался вниз вслед за нефтью, индекс Мосбиржи протестировал 3450п

Москва. 14 января. Рынок акций РФ утром в четверг просел в рамках коррекции вместе с нефтью (Brent опускалась ниже $56 за баррель), индекс МосБиржи в снижении протестировал поддержку 3450 пунктов, после чего отскочил.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3463,7 пункта (-0,2%, минимум сессии - 3439,01 пункта), индекс РТС - 1479,65 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,1%.

Доллар стоит 73,77 рубля (+0,02 рубля), золото - $1842,3 за унцию (-0,7%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон для рынка акций РФ утром в четверг можно назвать нейтральным. Китай превзошел ожидания по экспорту и импорту в декабре, но положительный эффект от торгового отчета был перекрыт увеличением случаев COVID-19 в стране, что может привести к расширению карантинных зон. Промышленные металлы незначительно дорожают, а нефть дешевеет на ожиданиях расширения карантинных мер как в Азии, так и в Европе.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, лучше рынка выглядят акции "Роснефти", что можно объяснить дорогой нефтью и тем, что компания выиграет от повышения квот на добычу нефти. Тем не менее, агрессивным инвесторам стоит искать момент для открытия "шортов" при первых признаках разворота бумаг НК.

В целом российский и американский рынки акций залегли в боковик, где пытаются снять техническую перекупленность. Вывести их из этого состояния может Джо Байден, если он в ближайшее время, как ожидают эксперты, расскажет о своих планах поддержать экономику страны "триллионами долларов". Если триллионов окажется мало и Байден разочарует игроков, то рынки отправятся в неглубокую коррекцию.

В целом же сценарий снижения является наиболее вероятным в ближайшей перспективе, поэтому новые покупки стоит делать лишь точечно и спекулятивно. В четверг внешний фон выглядит нейтральным.

Валютный рынок негативно воспринял решение Минфина после многих месяцев возобновить покупку валюты в рамках бюджетного правила. С 15 января по 4 февраля ЦБ будет ежедневно закупать для финансового ведомства эквивалент 7,1 млрд руб., в то время как ранее каждый день объем поддержки рубля составлял 2,2 млрд руб. в валютном эквиваленте. Объем закупок небольшой относительно торговых оборотов, но складывается впечатление, что крупные экспортеры вновь начали придерживать валюту и не продавать ее на "Московской бирже" в расчете на снижение курса рубля. В таких условиях шансов на укрепление рубля немного, рекомендуется готовиться к очередной волне девальвации "россиянина", считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, мировые рынки перешли к консолидации у достигнутых значений. Сдерживающим фактором для дальнейшего подъема выступила динамика американских казначейских облигаций, доходности которых возобновили рост. Поводом выступила информация, что новый план помощи американской экономике от администрации Байдена может составить порядка $2 трлн. Несмотря на то, что данный план является позитивным фактором для американской экономики и должен поддержать ее восстановление, инвесторы опасаются, что он приведет к росту инфляции и в долгосрочном плане может привести к необходимости более раннего, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Вторым важным фактором для рынков продолжает оставаться ситуация с коронавирусом. Текущая ситуация с темпами распространения заболевания, ведущая к необходимости продления или ужесточения карантинных ограничений в некоторых странах, появление новых штаммов вируса, которые могут поставить под вопрос эффективность вакцинации, продолжают вызывать опасения игроков.

В четверг инвесторы ожидают представления первой части плана Байдена по стимулированию американской экономики, который рассчитан на немедленную помощь, что может вывести рынки из консолидации.

Индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 3450-3500 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, возможны попытки возобновления роста и выхода индекса МосБиржи к верхней границе данного коридора, считает Зварич.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,03-0,4%, инвесторы следили за политической ситуацией - Палата представителей рассматривала резолюцию об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу в связи с его ролью во время беспорядков в Капитолии на прошлой неделе.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард в среду заявила, что регулятор в течение "некоторого времени" продолжит проводить масштабную программу выкупа облигаций, поскольку экономика США остается далека от целей Федрезерва по восстановлению рынка труда и стабилизации инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 1,4% в годовом выражении при прогнозах роста на 1,3% после повышения на 1,2% в ноябре.

В четверг в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Большинство членов Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Трамп за время своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

После того, как дело об импичменте будет передано в Сенат, там начнется судебный процесс. Однако, как ожидается, Сенат США, в котором сторонников импичмента меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо скорее всего затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента. Так, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл уже заявил, что не созовет экстренного заседания верхней палаты для рассмотрения этого вопроса, в то время как очередное плановое заседание Сената намечено на 19 января. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.

Американские СМИ также отмечают, что несмотря на ускоренный формат рассмотрения этого вопроса, сенаторы вряд ли успеют его завершить до момента вступления в должность избранного президента США Джо Байдена.

Однако Сенат может воспользоваться судебным заседанием по импичменту с тем, чтобы провести голосование, которое позволит лишить Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.

Нефть утром в четверг снижалась на фоне признаков сохранения низкого спроса на нефтепродукты в США, однако затем наметился отскок; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $56,35 за баррель (+0,5% и -0,9% в среду), февральская цена WTI - $53,22 за баррель (+0,6% и -0,6% накануне).

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,25 млн баррелей (ожидалось снижение на 3 млн баррелей), при этом запасы бензина выросли на 4,39 млн баррелей (ожидался рост на 2,5 млн), а резервы дистиллятов увеличились на 4,79 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн).

Аналитики ANZ отмечают, что данные Минэнерго США свидетельствуют о сохранении низкого спроса на топливо в стране, данные по другим крупным регионам, включая Европу, также говорят о слабом спросе.

"В Европе наблюдается подавленный спрос, а автомобильное движение в Великобритании сократилось на 42%, в то время как мировые авиаперевозки не демонстрируют значительного восстановления", - подчеркнули эксперты.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики сохраняют "бычьи" настроения, поскольку избранный президент США Джо Байден в четверг должен представить свой план новых мер поддержки экономики.

Тем временем китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн б/с, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,86 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-10,6%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-7,8%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+19,7%), обновили максимумы акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+13,4% и +15,1% "префы"), растут акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,2%, "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 20,7 млрд рублей (из них 5,9 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,05 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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