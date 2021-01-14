Акции Chevron - ставка на дивиденды и успешную инвестиционную политику - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают привлекательность акций "дивидендного аристократа" - компании Chevron Corp.

В комментарии экспертов инвестбанка указываются факторы роста акций Chevron:

- Успешная инвестиционная политика. В октябре Chevron закрыла сделку по покупке Noble Energy за $5 млрд и оценивает эффект синергии в $300 млн. Компания развивает направление возобновляемой энергетики: в 3К20 Chevron начала производство нефти из возобновляемых источников и испытания производства водорода, подчеркивают аналитики Sber CIB.

- Chevron - дивидендный аристократ. Chevron 33 года подряд повышает дивиденды. Выплаты производятся ежеквартально, годовая дивидендная доходность за 2020 год равна 5,7%. Для поддержания дивидендов на текущем уровне компании достаточно, чтобы цена барреля Брент составляла $50, поэтому вероятность снижения выплат невелика, полагают эксперты инвестбанка.

- Устойчивый финансовый профиль. Долговая нагрузка Chevron ниже, чем у всех конкурентов: соотношение собственных и заёмных средств составляет лишь 0,21. Для повышения финансовой устойчивости в 2020 году компания сократила капиталовложения на 30% с уровня 2019 года до $14 млрд, а операционные расходы - на 15% в среднем до $5,5 млрд в квартал.

- Уверенное восстановление финансовых показателей. Выручка Chevron в 3К20 выросла на 81% с уровня 2К20 до $24,5 млрд, а чистый убыток сократился в 40 раз до $209 млн. Аналитики Sber CIB ждут роста цены Брент с текущих $55 до $60 за баррель к концу 2021 года.

Опрошенные Bloomberg аналитики оценивают справедливую стоимость Chevron на уровне 7561 руб. за акцию (по курсу на 14 января), что предполагает потенциал роста на 9,6% в ближайшие 12 месяцев. Мы включаем бумаги Chevron в топ американских акций.

Chevron Corp. - один из крупнейших в мире производителей нефти и газа. Она работает более чем в 20 странах мира, среднесуточная добыча нефти составляет 3,1 млн б.н.э.

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