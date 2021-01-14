Покупка акций АЛРОСА - ставка на восстановление экономики - Газпромбанк

Покупка акций "АЛРОСА" является хорошей ставкой на восстановление экономики, говорится в комментарии Газпромбанка.

"АЛРОСА" показала очень сильные результаты продаж за декабрь, которые оказались близкими к рекордным значениям. Хотя продажи ожидались на хорошем уровне, они значительно превысили наши прогнозы и рыночный консенсус Bloomberg. На наш взгляд, акции "АЛРОСА" представляют собой хорошую ставку на восстановление экономики на фоне сильных показателей рынка алмазов и привлекательной дивидендной доходности", - пишут аналитики банка Наталья Шевелева и Мария Мартынова.

Продажи "АЛРОСА" в декабре 2020 года выросли до $521,6 млн, в том числе алмазного сырья - $470,3 млн, бриллиантов - $51,2 млн, отмечают в Газпромбанке. Всего за 12 месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" составили $2,802 млрд, в том числе алмазного сырья - $2,652 млрд, бриллиантов - $150 млн.

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