.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых стимулов
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%
 
Банки будут обязаны отвечать на жалобы граждан
В Центробанке предлагают законодательно обязать банки, МФО и другие финансовые компании отвечать на обращения граждан. Проект документа планируется подготовить к весне 2021 года, пишут "Известия". Сейчас порядок и сроки рассмотрения кредитными и...
 
Регулирование цен продуктов вызвало проблемы с поставками
У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании. По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию на таких...
 
Росстат существенно расширил корзину расчета инфляции
Росстат существенно расширил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2021 году, увеличив ее на 36 позиций, до 556 товаров и услуг, и включив в нее, в частности, санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, лекарства от...
 
14 января 2021 года 10:23

Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых стимулов

Москва. 14 января. Доллар лишь слегка повышается, евро столь же незначительно дешевеет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,72-73,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,76 руб./$1 (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,59 руб./EUR1 (-1,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 0,1 копейки к уровню закрытия среды, до 80,88 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,36 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,06 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых драйверов с внешних рынков. Основным стимулом к движению котировок большинства рыночных активов в последние дни остается ситуация вокруг передачи президентской власти в США.

Большинство членов Палаты представителей США одобрили резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

За импичмент проголосовали 232 конгрессмена, против - 197. Среди проголосовавших "за" - 10 республиканцев. В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Однако, как ожидается, Сенат США либо отклонит предложение об импичменте, либо затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента.

Тем временем, в четверг избранный президент США Джо Байден должен представить свои предложения по новым мерам поддержки экономики страны.

Цены на нефть эталонных марок в четверг опускаются на фоне признаков сохранения низкого спроса на нефтепродукты в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,16% - до $55,97 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,04% - до $52,89 за баррель.

В среду нефтяные цены снизились, несмотря на данные министерства энергетики США, которые показали уменьшение запасов нефти в стране на 3,25 млн баррелей на прошлой неделе. Как отмечает S&P Global Platts, участники рынка обеспокоены слабым спросом на нефтепродукты. Согласно данным Минэнерго США, запасы бензина в стране выросли на 4,39 млн баррелей, дистиллятов - на 4,79 млн баррелей.

Тем временем китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн баррелей в сутки, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,86 млн баррелей в сутки.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 января 2021 года 19:45
Рынок акций РФ в четверг вырос в ожидании стимулов в США, лидировали ГДР TCS и металлурги во главе с ММК
Москва. 14 января. Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях объявления в США новых мер поддержки экономики, сдерживала "быков" просевшая нефть (Brent опустилась к $55,5 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 3500 пунктов после утреннего отката ниже 3440 пунктов, при этом лидерами роста выступили ГДР TCS Group и бумаги металлургов во главе с отскочившим ММК после провала на отсечке дивидендов днем ранее.    читать дальше
.
14 января 2021 года 19:43
Рубль вечером усилил рост к доллару и евро благодаря интересу к риску
Москва. 14 января. Доллар и евро ускорили снижение и торгуются на "Московской бирже" в четверг вечером на минимальных отметках с середины декабря; рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря интересу к рисковым активам, наблюдаемому на большинстве бирж мира.    читать дальше
.
14 января 2021 года 19:31
Цены евробондов РФ умеренно подросли в четверг благодаря стабилизации базовых процентных ставок
Москва. 14 января. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря стабилизации базовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
14 января 2021 года 19:26
Доллар пренебрегает "голубиной" позицией ФРС, продолжая расти - Saxo Bank
Федрезерв с максимальной убедительностью выступил против слухов о сокращении смягчающих мер, а Байден собирается представить план увеличения объемов стимулирования, и всё же доллар США в целом растет, особенно к евро, страдающему от политического конфликта в Италии, говорится в комментарии главного...    читать дальше
.
14 января 2021 года 18:46
Акции компаний черной металлургии выросли после выхода позитивной статистики из Китая - "Фридом Финанс"
Акции компаний черной металлургии в четверг выросли после выхода позитивной статистики из Китая, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Среди акций наиболее уверенную динамику в четверг демонстрируют компании черной металлургии: НЛМК (+4,5%), "Северсталь" (+4,7%), "ММК" (+4,2%). Рынок...    читать дальше
.
14 января 2021 года 18:19
Рубль возобновил рост на улучшении внешнего фона и комментариях ЦБ о ставке - BCS Express
Рубль в четверг возобновил рост на улучшении внешнего фона и комментариях ЦБ о ставке, отмечается в комментарии BCS Express. "Рубль на старте сессии испытал резкое снижение на умеренно негативном внешнем фоне, однако фон стал улучшаться, спровоцировав быстрое укрепление российской валюты. В...    читать дальше
.
14 января 2021 года 17:48
Вероятно укрепление рубля до 68-73 руб./$1 и 85-90 руб./EUR1 в 1П21 - Совкомбанк
Вероятно укрепление курса рубля до 68-73 руб./$1 и 85-90 руб./EUR1 в первом полугодии текущего года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт полагает, что в пользу укрепления рубля выступят следующие факторы: - Во-первых, высокий спрос на активы развивающихся рынков на...    читать дальше
.
14 января 2021 года 17:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $210
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-7 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 19,3%, стоп-приказ: $168, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Мы выделяем стриминговый сервис Disney+, как...    читать дальше
.
14 января 2021 года 16:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 197 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Московская биржа" с целью 197 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 154 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. ПАО "Московская Биржа" ("Мосбиржа") в...    читать дальше
.
14 января 2021 года 16:22
Поводов для укрепления рубля мало - Газпромбанк
Поводов для укрепления рубля в настоящее время мало, несмотря на его недооцененность, считает эксперт Газпромбанка Егор Сусин. "Покупки валюты Минфином будут происходить с 15 января по 4 февраля 2021 года в объеме 7,1 млрд руб. в день, всего 106,3 млрд руб. - честно говоря, несколько больше...    читать дальше
.
14 января 2021 года 15:48
Котировки акций Intel, вероятно, будут торговаться в диапазоне $55-60 в ближайшую неделю - "Фридом Финанс"
Котировки акций компании Intel Corp., вероятно, будут торговаться в диапазоне $55-60 в ближайшую неделю, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Чтобы развеять опасения инвесторов относительно сроков смены руководства, Intel заявила, что ожидает превышения финансовыми результатами за четвертый...    читать дальше
.
14 января 2021 года 15:39
Рубль днем заметно повышается к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков
Москва. 14 января. Доллар после небольшого утреннего укрепления развернулся вниз и слабеет, евро ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в четверг днем, рубль повышается к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков и перед стартом налогового периода января.    читать дальше
.
14 января 2021 года 15:09
Рубль, возможно, укрепится до 70-71 руб./$1 к апрелю-маю текущего года - "Московские партнеры"
Курс рубля, возможно, укрепится до 70-71 руб./$1 к апрелю-маю текущего года, говорится в комментарии инвестиционной группы "Московские партнеры". "К апрелю-маю текущего года возможен курс рубля на уровне 70-71 руб./$1. Впрочем, мир сегодня крайне непредсказуем. Санкционная риторика будет...    читать дальше
.
14 января 2021 года 14:16
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3775-3825 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3775-3825 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Дениламова. "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации, ситуация не изменилась в ходе торговой сессии среды. Покупатели проявляют силу, но...    читать дальше
.
14 января 2021 года 13:49
Рубль имеет хорошие перспективы укрепиться в I квартале 2021г - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль имеет хорошие перспективы укрепиться в I квартале 2021г на сезонном увеличении притока валюты от внешнеторговых операций, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Доллар продолжает слабеть на глобальном рынке. Рубль в четверг укрепляется на общем позитиве, торгуясь на уровне 73,3...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.