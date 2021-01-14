14 января 2021 года 10:00
Утренние прогнозы: риски коррекции вниз рынка акций остаются в четверг повышенными
Аналитики отмечают, что внешний фон перед стартом торгов акциями РФ в четверг в целом нейтральный, однако учитывая накопленную перегретость, эксперты указывают на готовность рынка к коррекции вниз.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Китай превзошёл ожидания по экспорту и импорту в декабре, но положительный эффект от торгового отчёта был перекрыт увеличением случаев COVID-19 в стране, что может привести к расширению карантинных зон. Промышленные металлы незначительно дорожают, а нефть дешевеет на ожиданиях расширения карантинных мер, как в Азии, так и в Европе. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь поднялась до 1,11% с 1,09% накануне вечером. Индекс доллара повышался на 0,02% до 90,38 п. Валюты сырьевой группы укреплялись против доллара США. AUD и NZD отыгрывали более 0,3% у американского конкурента. На старте дня ждём нейтральную или слабо негативную динамику от российского рынка и небольшое укрепление рубля".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3460-3480 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3450, 3440 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3500, 3520 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит консолидацию. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Как российский, так и американский рынки акций залегли в боковик, где пытаются снять техническую перекупленность. Вывести их из этого состояния может Джо Байден, если он в ближайшее время, как ожидают эксперты, расскажет о своих планах поддержать экономику страны "триллионами долларов". Если триллионов окажется мало, и Байден разочарует игроков, то рынки отправятся в неглубокую коррекцию. В целом сценарий снижения является наиболее вероятным в ближайшей перспективе, поэтому новые покупки стоит делать лишь точечно и спекулятивно. Об увеличении желания зафиксировать прибыль говорит и динамика котировок акций самой "Московской биржи", прибавивших в среду чуть менее процента".
BCS Express (Василий Карпунин): "С учетом накопленной перегретости риски коррекции остаются повышенными. По индексу Мосбиржи ключевые уровни сопротивления сейчас расположены на 3520 и 3600-3610 пунктах. Многие акции на российском рынке в последние недели уже достаточно сильно выросли и переоценились".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке. Некоторое отступление цен на нефть будет компенсировано позитивной динамикой фьючерсов на американские индексы. В результате, индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 3450-3500 пунктов. При этом в ходе сессии, в случае улучшения внешней конъюнктуры, возможны попытки возобновления роста на нашем рынке и выхода индекса Мосбиржи к верхней границе данного коридора".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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