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14 января 2021 года 09:47

Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России, США и Германии, ежемесячный обзор ОПЕК:

- Банк России опубликует еженедельные данные по золотовалютным резервам, Ассоциация европейского бизнеса представит данные по продажам автомобилей в России за декабрь 2020 года;

- Начинается двухдневный Гайдаровский форум, в рамках которого ожидаются выступления представителей правительства и крупного бизнеса;

- В Германии выйдут данные по ВВП, ЕЦБ опубликует протокол декабрьского заседания, в США ожидаются статистика по заявкам на пособие по безработице и выступление председателя Федрезерва;

- ОПЕК представит ежемесячный обзор ситуации на нефтяном рынке.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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