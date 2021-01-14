Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России, США и Германии, ежемесячный обзор ОПЕК:

- Банк России опубликует еженедельные данные по золотовалютным резервам, Ассоциация европейского бизнеса представит данные по продажам автомобилей в России за декабрь 2020 года;

- Начинается двухдневный Гайдаровский форум, в рамках которого ожидаются выступления представителей правительства и крупного бизнеса;

- В Германии выйдут данные по ВВП, ЕЦБ опубликует протокол декабрьского заседания, в США ожидаются статистика по заявкам на пособие по безработице и выступление председателя Федрезерва;

- ОПЕК представит ежемесячный обзор ситуации на нефтяном рынке.

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