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14 января 2021 года 09:42

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду: S&P 500 и Nasdaq выросли, в то время как Dow Jones незначительно снизился. Инвесторы следили за политической ситуацией в США, где Палата представителей рассматривала резолюцию об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу в связи с его ролью во время беспорядков в Капитолии на прошлой неделе. Несмотря на политические риски, рынок акций держится около рекордных уровней, поскольку инвесторы сконцентрировались на проведении вакцинации от коронавируса и перспективах принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард в среду заявила, что регулятор в течение "некоторого времени" продолжит проводить масштабную программу выкупа облигаций, поскольку экономика США остается далека от целей Федрезерва по восстановлению рынка труда и стабилизации инфляции.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,74%. Банк Японии готов предпринять дополнительные шаги для стимулирования экономического роста, если пандемия COVID-19 будет угрожать его восстановлению, заявил глава ЦБ Харухико Курода в четверг. Он отметил, что ситуация в экономике страны улучшается, несмотря на объявленное накануне чрезвычайное положение. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК уменьшился на 0,4%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК снизился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 в четверг поднялся на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть в четверг опускаются на фоне признаков сохранения низкого спроса на нефтепродукты в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $55,96 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 13 января эти контракты подешевели на 0,9% - до $56,06 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,89 за баррель, что на 0,04% ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы снизились в цене на 0,6% - до $52,91 за баррель.

В среду нефтяные цены снизились, несмотря на данные министерства энергетики США, которые показали уменьшение запасов нефти в стране на 3,25 млн баррелей на прошлой неделе. Как отмечает S&P Global Platts, участники рынка обеспокоены слабым спросом на нефтепродукты. Согласно данным Минэнерго США, запасы бензина в стране выросли на 4,39 млн баррелей, дистиллятов - на 4,79 млн баррелей. Кроме того, китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн б/с, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,852 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,697 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 января снизился на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 721,78 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпромбанк БО-16" (-0,75%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (-0,73%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,62%), а в лидерах повышения - облигации "Россельхозбанк БО-05Р" (+0,34%), "РЖД БО-07" (+0,2%) и "МТС-001P-12" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Интерлизинг" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Размещение выпуска началось 2 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8% годовых, купоны квартальные. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. Программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций, размещенных в рамках программы, составляет 10 лет.

ООО "Боржоми Финанс" в феврале планирует собирать заявки на 5-летние облигации серии 001Р-01R объемом не менее 5 млрд рублей с офертой через 3 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Минимальная сумма заявки - 1,4 млн рублей.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 8-го купона биржевых облигации серий 001P-06 и 001Р-07 на общую сумму 266 млрд рублей на уровне 4,35% годовых. Сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом 90 млрд рублей и серии 001Р-07 на 176 млрд рублей прошел в июле 2017 года. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена на уровне 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов. По выпускам предусмотрена оферта через 3,5 года. Купоны полугодовые. Срок обращения займов - 10 лет.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 22-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 4,45% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона. Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ООО "Обувь России" (MOEX: OBUV) установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 10% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставка текущего купона - 10% годовых. По выпуску 28 января предстоит исполнение оферты.

АО "Тринфико Холдингс" выставило на 29 января оферту по облигациям серии БО-01 объемом до 151,986 млн рублей. Заявки могут быть поданы с 9:00 МСК 22 января до 18:00 МСК 28 января. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости облигаций. Количество приобретаемых бумаг - до 151,986 тыс. штук включительно. Компания 27 марта 2019 года завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Выпуск сроком обращения 5 лет размещен по открытой подписке. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 25 января 2021 года до 17:30 МСК 29 января 2021 года. Дата приобретения - 1 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 1 млн 975 тыс. 523 штук, серии 002Р-02 - до 167 тыс. 271 штук. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Ближайшая дата приобретения 19 января. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале прошлого года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал, начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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