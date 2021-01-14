Brent - $55,87 за баррель

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в четверг опускаются.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду: S&P 500 и Nasdaq выросли, в то время как Dow Jones незначительно снизился.

Инвесторы следили за политической ситуацией в США, где Палата представителей рассматривала резолюцию об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу в связи с его ролью во время беспорядков в Капитолии на прошлой неделе.

Несмотря на политические риски, рынок акций держится около рекордных уровней, поскольку инвесторы сконцентрировались на проведении вакцинации от коронавируса и перспективах принятия новых мер поддержки экономики США после прихода к власти Джо Байдена, пишет MarketWatch.

"В последние несколько месяцев новости о вакцинах и начало вакцинации привели к мнению, что широкое экономическое восстановление может стать реальностью", - отметил менеджер Northwestern Mutual Wealth Management Company Мэтью Стаки.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард в среду заявила, что регулятор в течение "некоторого времени" продолжит проводить масштабную программу выкупа облигаций, поскольку экономика США остается далека от целей Федрезерва по восстановлению рынка труда и стабилизации инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,2% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,3%, сообщает Trading Economics.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стали бумаги Intel Corp. (SPB: INTC), которые поднялись в цене на 7%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов отправил в отставку главного исполнительного директора Боба Свона. В сообщении компании говорится, что новым CEO Intel станет главный исполнительный директор компании VMWare Пэт Гелсингер. Изменения вступят в силу 15 февраля.

Акции Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. подорожали на 1,2%. Правительство США закупит еще 1,25 млн доз "коктейля" на основе антител к коронавирусу, которым лечился Дональд Трамп.

Котировки акций Ford Motor Co. (SPB: F) выросли на 0,1%. Продажи автопроизводителя в Китае в прошлом году выросли на 6%, при этом годовой рост был зафиксирован впервые с 2017 года.

Бумаги Target Corp. (SPB: TGT) потеряли в цене 1,1%, несмотря на то, что компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, увеличила сопоставимые продажи в праздничный сезон на 17,2%, при этом онлайн-продажи компании подскочили более чем вдвое.

Котировки акций Urban Outfitters (SPB: URBN) Inc. упали на 5,2%. Сеть магазинов одежды сообщила о сокращении сопоставимых продаж в праздничный период на 9%. Помимо этого, глава Urban Outfitters Group Триш Доннелли объявила, что уйдет в отставку 31 января.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 8,22 пункта (0,03%) и составил 31060,47 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 8,65 пункта (0,23%) - до 3809,84 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 56,52 пункта (0,43%) и составил 13128,95 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:37 МСК увеличился на 0,9%, при этом подъем продолжается уже пятую сессию подряд.

Банк Японии готов предпринять дополнительные шаги для стимулирования экономического роста, если пандемия COVID-19 будет угрожать его восстановлению, заявил глава ЦБ Харухико Курода в четверг. Он отметил, что ситуация в экономике страны улучшается, несмотря на объявленное накануне чрезвычайное положение.

"Банк Японии в настоящее время тщательно изучает влияние пандемии и будет готов без колебаний предпринять дополнительные шаги по смягчению денежно-кредитной политики в случае необходимости", - сказал Курода.

В число лидеров роста котировок входят акции Nikon (+7,2%), Bridgestone (+4,6%) и Yamaha (+3,3%).

Кроме того, растет рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (+2,9%), автопроизводителя Toyota Motor (+0,1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+1,3%), производителя полупроводников Advantest Corp. (+0,5%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК уменьшился на 0,4%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%.

Китай по итогам 2020 года увеличил экспорт на 3,6% - до рекордных $2,49 трлн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления. При этом импорт сократился на 1,1% и составил $2,05 трлн.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали бумаги нефтепроизводителя CNOOC (+7%), а также одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan (+5,8%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. подскочила на 4,8%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 4,4%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - на 3,2%.

Кроме того, повышается стоимость телекоммуникационных компаний China Mobile (+4,4%) и China Unicom (+2,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК снизился на 0,1%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. опустилась на 0,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - увеличилась на 3,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 в четверг поднялся на 0,5%.

При этом капитализация бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 0,4% и на 0,9%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг опускаются на фоне признаков сохранения низкого спроса на нефтепродукты в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $55,87 за баррель, что на $0,19 (0,34%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 13 января эти контракты подешевели на $0,52 (0,9%) - до $56,06 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,8 за баррель, что на $0,11 (0,21%) ниже уровня предыдущих торгов. Накануне фьючерсы снизились в цене на $0,3 (0,6%) - до $52,91 за баррель.

В среду нефтяные цены снизились, несмотря на данные министерства энергетики США, которые показали уменьшение запасов нефти в стране на 3,25 млн баррелей на прошлой неделе. Как отмечает S&P Global Platts, участники рынка обеспокоены слабым спросом на нефтепродукты. Согласно данным Минэнерго США, запасы бензина в стране выросли на 4,39 млн баррелей, дистиллятов - на 4,79 млн баррелей.

Аналитики ANZ отмечают, что данные Минэнерго США свидетельствуют о сохранении низкого спроса на топливо в стране, а данные по другим крупным регионам, включая Европу, также говорят о слабом спросе.

"В Европе наблюдается подавленный спрос, а автомобильное движение в Великобритании сократилось на 42%, в то время как мировые авиаперевозки не демонстрируют значительного восстановления", - подчеркнули эксперты.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики сохраняют "бычьи" настроения, поскольку избранный президент США Джо Байден в четверг должен представить свой план новых мер поддержки экономики.

Помимо этого, согласно результатам исследований, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, вакцина от коронавируса разработки Johnson & Johnson вызвала устойчивый иммунный ответ у участников испытаний.

"Оптимизм в отношении вакцины J&J от COVID-19 растет, - отметил старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя. - Если укрепление доллара не ускорится, будет сложно найти основание для снижения нефтяных цен".

Тем временем китайский импорт нефти в декабре снизился до минимальных с сентября 2018 года 9,096 млн б/с, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР. Однако в 2020 году Китай нарастил импорт на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 10,86 млн б/с.