Вероятно снижение фондового рынка России в ближайшей перспективе - "Алор Брокер"

Наиболее вероятно снижение российского фондового рынка в ближайшей перспективе, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Как российский, так и американский рынки акций залегли в боковик, где пытаются снять техническую перекупленность. Вывести их из этого состояния может Джо Байден, если он в ближайшее время, как ожидают эксперты, расскажет о своих планах поддержать экономику страны "триллионами долларов". Если триллионов окажется мало, и Байден разочарует игроков, то рынки отправятся в неглубокую коррекцию", - отмечает Антонов.

Эксперт при этом предупреждает, что в целом сценарий снижения является наиболее вероятным в ближайшей перспективе, поэтому новые покупки стоит делать лишь точечно и спекулятивно. Об увеличении желания зафиксировать прибыль, по его мнению, говорит и динамика котировок акций самой "Московской биржи", прибавивших в среду чуть менее процента. "В последнее время мы часто видим рост бумаг этого эмитента на снижающемся рынке", - пишет Антонов.

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