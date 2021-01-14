Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, на уровне 3460-3480 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, на уровне 3460-3480 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3460-3480 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3450, 3440 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3500, 3520 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности продолжит консолидацию. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Также аналитик отмечает, что во второй половине четверга участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на российские индексы, по его мнению, способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 МСК).

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