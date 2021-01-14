Возможно снижение котировок нефти в четверг - BCS Express

Возможно продолжение снижения котировок нефти марки Brent в четверг, но в целом на рынке пока сохраняется оптимистичный настрой, говорится в комментарии BCS Express.

Укрепление доллара США и рост числа случаев заражений COVID-19 в Китае стимулировали распродажи на нефтяном рынке в среду, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. "При этом снижение оказалось достаточно сдержанным, что указывает на сохранение в целом оптимистичного настроя участников рынка. Фьючерсы на Brent вернулись в район $56 за баррель после обновления 9-месячных вершин. Вероятно, коррекция продолжится, однако по большей части она может иметь горизонтальный вид. При этом не исключается повторный всплеск роста в случае подходящего информационного повода", - пишет аналитик.

Китай, второй по величине потребитель нефти в мире, сообщил о самом большом ежедневном скачке числа новых случаев заболевания COVID-19 более чем за 10 месяцев. В преддверии китайского нового года, когда из-за массовых перемещений граждан угроза новой вспышки инфекции кратно возрастает, такая динамика числа заболевших выглядит тревожной. Новые карантины в Китае могут создать неблагоприятный фон для нефтяных рынков, полагает Галактионов.

В Европе также наблюдаются проблемы с локализацией инфекции, обращает внимание аналитик BCS Express. Страны Евросоюза стабильно продляют локдауны, и пока не понятно, удастся ли европейской экономике вернуться к нормальному режиму работы до весны.

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) вторую неделю подряд демонстрирует снижение запасов нефти и опережающий прогнозы рост запасов нефтепродуктов. Загрузка НПЗ выросла с 80,7% до 82%. "Судя по данным, снижение запасов нефти по большей части является следствием роста активности нефтепереработчиков, спрос остается относительно слабым. В то же время текущая траектория спроса выглядит адекватной для времени года", - указывает Галактионов.

Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг утром торгуются на 0,36% ниже уровней закрытия среды. Избранный президент США Джо Байден в четверг может объявить об очередном пакете поддержки для экономики, что может позитивно сказаться на сентименте нефтяного рынка, отмечает эксперт BCS Express.

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