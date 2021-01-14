Риски коррекции вниз на рынке акций РФ остаются повышенными - BCS Express

Риски коррекции вниз на российском рынке акций остаются повышенными с учетом накопленной перегретости, говорится в комментарии BCS Express.

Российский рынок акций три дня подряд в течение сессии демонстрирует преимущественно негативную динамику, констатирует эксперт инвесткомпании Василий Карпунин: после роста на открытии затем следует плавное сползание вниз индекса Мосбиржи, что отражает слабость покупателей и желание участников зафиксировать прибыль после продолжительного ралли. "Наш рынок уже без особого энтузиазма реагирует на всплески оптимизма глобальных площадок и восходящие импульсы нефти, снижаясь при первых признаках ухудшения внешнего фона", - отмечает он.

По мнению Карпунина, в краткосрочной перспективе актуален осторожный взгляд на активное формирование новых позиций в акциях широким фронтом. "С учетом накопленной перегретости риски коррекции остаются повышенными. По индексу Мосбиржи ключевые уровни сопротивления сейчас расположены на 3520 и 3600-3610 пунктах. Многие акции на российском рынке в последние недели уже достаточно сильно выросли и переоценились", - указывает аналитик BCS Express.

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