Рынок акций РФ завершил торги в среду консолидацией, упал ММК после отсечки и вырос Мечел без новостей

Москва. 13 января. Рынок акций РФ завершил торги в среду консолидацией на фоне наметившейся коррекции нефти вниз (Brent ушла в район $56,5 за баррель) и новых попыток роста индексов в Европе и США; в лидерах отката среди blue chips выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" из-за отсечки дивидендов, а лучше рынка выглядели выстрелившие без новостей бумаги "Мечела", не входящие в расчет основных индексов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3470,26 пункта (-0,04%, утром индекс поднимался выше 3500 пунктов), индекс РТС - 1486,77 пункта (+0,1%); динамика цен blue chips оказалась смешанной в пределах 6,6%.

Доллар не изменился и составил 73,54 рубля, золото подросло до $1859,2 за тройскую унцию (+0,8%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "ММК" (-6,6%, до 54,04 рубля; дивиденды за III квартал 2020 г. - 2,39 рубля на бумагу), также просели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -1,5% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" на заседании 12 января подвел предварительные итоги деятельности НК в 2020 году и утвердил задачи на 2021 год по исполнению программы стратегического развития. На заседании было отмечено, что компания в сложных условиях пандемии коронавируса, снижения глобального спроса и цен на углеводороды и внешних ограничений добычи сохранила высокую финансовую устойчивость и продолжила развитие приоритетных проектов в соответствии с первоначальными планами.

Среди ключевых задач на 2021 год определены: выполнение контрольных показателей, обеспечение эффективности деятельности и гибкости с целью сохранения высокой устойчивости, совершенствование системы управления и соблюдение инвестиционной дисциплины. Компания также продолжит работу по развитию системы углеродного менеджмента и проведет актуализацию долгосрочной стратегии.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ начал торги с роста выше 3500 пунктов по индексу МосБиржи, однако далее удержаться выше этого рубежа не удалось. Еще одна неудачная попытка роста означает усиление вероятности коррекции - игроки все настойчивее проявляют желание зафиксировать прибыль от весьма бурного роста с начала ноября и в первую неделю нового года. Самые большие потери в среду отмечались в бумагах сектора электроэнергетики.

Одним из поводов для локального ослабления рубля стало объявление Минфина о переходе к покупке валюты в рамках бюджетного правила с 15 января (на покупку в период с 15 января по 4 февраля будет направлено 106,3 млрд рублей, или около 7,1 млрд рублей в день). Эмоциональная реакция на возвращение Минфина к покупкам валюты должна пройти быстро. В случае возобновления глобального ослабления доллара рубль сможет продолжить свою тенденцию на укрепление, считает аналитик.

В Европе индексы показали смешанную динамику на фоне продления карантинных меры из-за продолжающегося распространения коронавируса (Германия, Нидерланды и Италия продлили сроки жестких карантинных мер). Эти новости привели к откату нефти, на что наложилась и техническая перекупленность сырья (с нового года котировки Brent поднялись более чем на 10%). Особое беспокойство на рынке нефти вызывает расширение карантинной зоны в КНР, а также обсуждение в китайской прессе социальных ограничений на период новогодних праздников по лунному календарю.

В США представителям ФРС пока не удается убедить рынок в том, что регулятор будет контролировать стоимость заимствований. По сути, рынок выражает свое отношение к планам демократов нарастить стимулы на "триллионы" долларов и требует повышенной доходности. В среду Палата представителей Конгресса США проголосует по импичменту президенту Дональду Трампу. Однако многие политические обозреватели в США полагают, что данная инициатива не получит одобрение в Сенате, где пока сохраняется, хоть и не на долгое время, большинство за республиканцами, отмечает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс МосБиржи "буксует" в росте на месте второй день подряд, рынок акций остановился и копит силы для нового движения. Теоретически он может отстояться и продолжить движение вверх, однако выше шансы на то, что вскоре начнется движение вниз. Цены на акции на недельных и дневных графиках находятся вблизи верхнего конверта Боллинджера, а на акциях "НОВАТЭКа" забежали за этот конверт. Есть "медвежьи" сигналы на графике акций Сбербанка, и наиболее рисковые трейдеры могут открывать короткие позиции от уровня 295 руб., где проходит тренд (поддержка находится на 280 руб.). Скоро можно будет активно играть на понижение в акциях "Роснефти" с целью 410 руб. Верхний конверт Боллинджера для бумаг "Роснефти" сейчас проходит на недельных графиках на уровне 495,6 рубля, и для формирования надежных "медвежьих" расхождений было бы полезно, если бы цена достигла этой отметки и пару дней постояла на этих уровнях или чуть выше, а дальше ловушка для "быков" захлопнется, ближайшая поддержка находится на уровне 475 руб., считает аналитик.

Как только индекс МосБиржи перейдет в зону "медведей", пробив повышательный тренд на 3375 пунктов, игра на понижение может усилиться. Сейчас пока страшно играть на понижение в акциях, потому что цены на нефть находятся около 11-месячных максимумов. Аналитики Goldman Sachs считают, что спрос на нефть может вырасти как минимум на 1 млн б/с, поскольку низкие температуры в Азии и Европе вызывают повышенное потребление нефти. Нефть сейчас сильно перекуплена, но для игры на понижение нужно, чтобы котировки нефти марки Brent снизились под уровень $55,5 за баррель, а лучше ниже $55 за баррель. Инвесторы ждут подробностей о новом крупном пакете стимулов, который появится при администрации Байдена и объединенном демократическом правительстве, считает Верников.

По оценке аналитика SberCIB Коула Эйксона, в новостном потоке остаются актуальными темы последнего времени: перспективы стимулирования экономики США и его последствия, высокая оценка активов, неутешительные данные о распространении коронавируса (в Великобритании, ФРГ и Японии), а также завершение правления Дональда Трампа в США.

Западные СМИ сообщают о планах США усилить давление на европейские компании в связи со строительством "Северного потока 2". В частности, Reuters сообщило, что Госдепартамент США предупредил европейские компании о санкционных рисках, связанных с участием в проекте "Северный поток 2". Американское ведомство к четвергу или пятнице может опубликовать список компаний, которые оно считает в той или иной степени вовлеченными в проект. Палата представителей Конгресса США, возможно, проголосует в среду по вопросу об импичменте действующему президенту страны, отмечает Эйксон.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), одним из главных источников оптимизма для инвесторов остаются комментарии представителей ФРС. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила сбалансированность ДКП и отсутствие необходимости ее изменения, если рост экономики окажется ниже ожиданий и, что важнее для рынка, если рост напротив окажется более выраженным, что снижает формирующиеся опасения ужесточения политики ФРС. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, приверженец "мягкой" ДКП, заявил о низкой вероятности сокращения объема скупки активов в ближайшем будущем. В среду состоятся выступления еще ряда членов ФРС, которые, вероятно, укрепят мнение рынка в необоснованности опасений ужесточения ДКП, что поддержит рисковые активы.

Политическая напряженность может стать источником негатива для рынков, хотя пока не оказывает выраженного давления. Для рубля негативным фактором остается переход Минфина от продажи валюты к ее покупке, при этом объем операций составит 106,3 млрд руб. в месяц, что превышает ожидания, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, нефть Brent утром в среду локально протестировала $57 за баррель впервые с конца февраля прошлого года. Несмотря на ралли с начала года, для нефтяного рынка по-прежнему сохраняются некоторые риски, поскольку снижение запасов и рост цен могут побудить производителей нефти увеличить добычу. Реакция производителей сланца в США на рост цен на нефть представляет собой наиболее значительный краткосрочный риск для предложения на рынке нефти.

Большинство инвесторов ожидает, что рынки акций в этом году будут расти благодаря массовой вакцинации и новым государственным программам поддержки экономики, призванным смягчить последствия пандемии. В то же время некоторые инвесторы полагают, что в ближайшие месяцы на рынках будет наблюдаться волатильность. В числе факторов риска они называют высокие стоимостные оценки в некоторых секторах рынка, по-прежнему высокий уровень заражений COVID-19 и политическую неопределенность в США. Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США заявили, что в среду планируют проголосовать по вопросу объявления импичмента президенту Дональду Трампу, которого они обвиняют в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия. В краткосрочной перспективе этот конфликт может привести к колебаниям на рынках акций, однако в широком контексте его последствия для инвесторов будут ограниченными. В сравнении с пандемией и борьбой с ней это проходное событие, считает аналитик.

Поддержку нефти продолжает оказывать решение Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти. Высокая нефть не дает российским индексам акций просесть, а дальнейший рост сдерживается очевидной перекупленностью рынка. В ближайшие сессии не исключены дальнейшие попытки рынка уйти выше 3500 пунктов по индексу МосБиржи и закрепиться над ним, но только если на нефтяных рынках не активизируются коррекционные настроения, считает Абелев.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), пытаются подрасти Европа (индекс FTSE просел на 0,1%, а DAX, CAC 40 растут на 0,3%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,2%).

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Ожидается, что если Пенс не станет это делать, то члены Палаты представителей перейдут к следующему пункту своего плана по борьбе против Трампа: они рассмотрят вопрос об объявлении импичмента президенту США.

У Пенса и кабинета министров будет 24 часа для решения. Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу, и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампу. Оно может состояться вечером в среду.

Ранее сообщалось, что Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы отстранить президента США Дональда Трампа от должности. По его мнению, ссылка на 25-ю поправку "таким образом создаст ужасный прецедент".

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса. В результате беспорядков минимум пять человек погибли. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Тем временем, в среду стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,2% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,3%, сообщает Trading Economics.

Нефть к вечеру растеряла почти весь утренний рост, подогретый ранее данными Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырья в США; цена Brent к 18:50 МСК находилась на уровне суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $56,51 за баррель (-0,1% и +1,7% во вторник), февральская цена WTI - $53,33 за баррель (+0,2% и +1,8% накануне).

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,25 млн баррелей (ожидалось снижение на 3 млн баррелей), запасы бензина выросли на 4,39 млн баррелей (ожидался рост на 2,5 млн), резервы дистиллятов увеличились на 4,79 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели после отсечки дивидендов бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-5,5%, до 392 рубля; дивиденды за 9 месяцев 2020 г. - 10,92 рубля на акцию), также просели акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,9%, "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,6%), En+ (MOEX: ENPG) (-3%).

Просели акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-1,6%, до 2056 рублей) на фоне известий, что совет директоров группы снова рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала компании путем размещения дополнительных акций по открытой подписке. Этот вопрос вынесен на обсуждение совета директоров 14 января, сообщила группа "Черкизово".

Лидерами роста выступили бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+39,9% и +40% "префы"), обновившие свои максимумы "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+23,9%), также выросли акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+12,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+8,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+8,1%), "Мечела" (+7,5%).

Предприятия ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Кемеровская область, входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) в 2020 году добыли 10,4 млн тонн угля, что на 20% превышает показатель 2019 года, сообщила пресс-служба "Южного Кузбасса".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,62 млрд рублей (из них 18,05 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,17 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 11,07 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").