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13 января 2021 года 18:58
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 73,5-74,5 руб./$1 и 89,5-90,7 руб./EUR, отмечается в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта перешла к росту после коррекции во вторник на фоне увеличения нефтяных котировок. Цены на нефть после незначительного сокращения вновь растут на данных о снижении запасов нефти в США, что воспринимается рынком позитивно, так как говорит о возможном восстановлении потребления. Кроме того, ослабление доллара по отношению к мировым валютам также стимулирует рост стоимости нефти. Рынки оптимистично восприняли заявление Джо Байдена, который намерен инициировать предоставление нового пакета стимулирующих мер для восстановления американской экономики в размере 3 трлн долларов. Стоит отметить, что фактор покупки валюты на внутреннем рынке со стороны ЦБ РФ вряд ли серьезно отразится на курсе отечественной валюты, так как фундаментальные факторы обеспечивают серьезную поддержку отечественной валюте", - отмечает Тузов. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,13% и составила 57,22 долларов за баррель. Цена февральских контрактов на нефть марки WTI выросла на 1,05% и составила 53,77 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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