Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли вслед за US Treasuries

Москва. 13 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли вслед за позитивной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), отмечавшейся накануне вечером. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, так как US Treasuries после роста накануне в среду легли в боковой дрейф.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 2 базисных пункта по отношению к закрытию вторника и составила 115,85% от номинала, что соответствует доходности 1,64% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась всего на 1 базисный пункт по отношению к 12 января и составила 101,58% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,105% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта, составив 153,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 100 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,1% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 3,29% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 79 базисных пунктов, до 135,85% от номинала (доходность снизилась на 4 базисных пункта и составила 3,27% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 8 базисных пунктов - до 115,12% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,78% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 110,04% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,05% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 125 базисных пунктов, до 134,14% от номинала (доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 3,3% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 28 базисных пунктов, до 113,6% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 1,99% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций умеренно подросли, что привело к снижению их доходностей на 2-5 базисных пунктов, в частности, процентные ставки десятилетнего выпуска снизились за день на 3 базисных пункта, до 2,24% годовых. При этом отечественные бумаги росли в цене вместе с большинством евробондов развивающихся стран на фоне наметившегося снижения процентных ставок американских долговых обязательств. В свою очередь доходности US Treasuries снизились благодаря заявлениям ряда представителей ФРС о том, что американский центробанк продолжит в этом году покупку гособлигаций и ипотечных бумаг, даже если темпы восстановления экономики заметно возрастут во втором полугодии. Благодаря этому на позитивной ноте прошли во вторник первичные аукционы по размещению нового госдолга США. Таким образом, словесные интервенции Федрезерва вернули интерес глобальных инвесторов к американским долговым бумагам, что в итоге позитивно отразилось и на динамике еврооблигаций emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.