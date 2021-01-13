Sber CIB не исключает роста котировок акций ExxonMobil еще на 10-15%

Sber CIB не исключает роста котировок акций нефтегазовой компании ExxonMobil еще на 10-15%, хотя в среду они поднялись до 3 600 руб. за акцию благодаря восстановлению цены Brent до $57 за баррель - максимума за 11 месяцев, отмечается в комментарии инвестбанка.

По мнению экспертов Sber CIB, росту цены акций ExxonMobil в последние дни способствовала новость о том, что в феврале - марте Саудовская Аравия и ряд других стран-участниц сделки ОПЕК+ добровольно сократят суточную добычу нефти более чем на 1,4 млн баррелей. Таким образом, фактически участники соглашения повысят объем суточных ограничений с 7,2 млн до 8,5 млн баррелей. Аналитики Sber CIB считают, что цена барреля Brent достигнет $60 к концу 2021 года.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают справедливую стоимость ExxonMobil в 3662 руб. (по курсу 14 января), что предполагает потенциал роста на 2% в ближайшие 12 месяцев. Впрочем, инвестбанки J.P. Morgan и Morgan Stanley в начале недели подняли целевые цены компании соответственно до $56 и $57 (4117 руб. и 4191 руб.) за акцию.

Эксперты Sber CIB сохраняют бумаги ExxonMobil в топе американских акций и не исключают роста их котировок еще на 10-15%.

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