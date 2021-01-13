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13 января 2021 года 18:31
Sber CIB не исключает роста котировок акций ExxonMobil еще на 10-15%
Sber CIB не исключает роста котировок акций нефтегазовой компании ExxonMobil еще на 10-15%, хотя в среду они поднялись до 3 600 руб. за акцию благодаря восстановлению цены Brent до $57 за баррель - максимума за 11 месяцев, отмечается в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов Sber CIB, росту цены акций ExxonMobil в последние дни способствовала новость о том, что в феврале - марте Саудовская Аравия и ряд других стран-участниц сделки ОПЕК+ добровольно сократят суточную добычу нефти более чем на 1,4 млн баррелей. Таким образом, фактически участники соглашения повысят объем суточных ограничений с 7,2 млн до 8,5 млн баррелей. Аналитики Sber CIB считают, что цена барреля Brent достигнет $60 к концу 2021 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, оценивают справедливую стоимость ExxonMobil в 3662 руб. (по курсу 14 января), что предполагает потенциал роста на 2% в ближайшие 12 месяцев. Впрочем, инвестбанки J.P. Morgan и Morgan Stanley в начале недели подняли целевые цены компании соответственно до $56 и $57 (4117 руб. и 4191 руб.) за акцию. Эксперты Sber CIB сохраняют бумаги ExxonMobil в топе американских акций и не исключают роста их котировок еще на 10-15%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-EXXONMOBIL-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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