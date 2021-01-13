"Финам" рекомендует покупать акции ММК с прогнозной ценой 77, 1 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК") с прогнозной ценой 77, 1 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Наша оценка справедливой стоимости "ММК" составляет $ 11595 млн, $ 1,04 за акцию или 77,12 руб. за акцию, что предполагает потенциал роста котировок в перспективе 12 месяцев на 33,7% от текущего уровня. Рекомендация - "покупать", - пишет аналитик отдела анализа акций Алексей Калачев.

Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- занимая прочные позиции на рынке, "ММК" осуществляет программу развития, нацеленную на увеличение акционерной стоимости;

- Металлургическая отрасль вступила в фазу циклического роста, поддержанного в РФ реализацией инфраструктурных проектов;

- Ориентированный преимущественно на внутренний рынок "ММК" будет одним из бенефициаров этого подъема уже с 2021 года;

- "ММК" поддерживает высокую загрузку производственных мощностей, осуществляет их модернизацию, имеет в портфеле большую долю продукции с высокой добавленной стоимостью;

- "ММК" входит в число компаний с самой высокой доходностью акций за последние несколько лет. Дивидендная политика "ММК" предполагает распределение на дивиденды до 100% FCF;

- Капитализация "ММК" все еще выглядит недооцененной относительно конкурентов по основным мультипликаторам и сохраняет потенциал "догоняющего" роста.

"С технической точки зрения, на недельном графике котировки акций "ММК" вышли на новый исторический максимум. Пространство для продолжения роста открыто, в то время как для коррекции сформировано несколько уровней поддержки, самыми сильными из которых выглядят уровни в районе 54 и 49 руб. за акцию", - отмечает Калачев.

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