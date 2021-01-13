Возможно ослабление рубля до уровней 76,5-77 руб./$1 - "Финам"

Риски санкционного характера могут спровоцировать ослабление рубля до уровней 76,5-77 руб./$1, считает инвестиционный консультант "Финама" Дмитрий Мороз.

"Джо Байден сделал своим приоритетом стимуляцию экономики, поэтому в четверг может быть принят очередной пакет поддержки. При этом что касается перспективы доллара, несмотря на то что все заявляют о глобальном его ослаблении, я считаю, что для российского рубля есть определённые риски санкционного характера, которые могут спровоцировать уход доллара в район 76,5-77 руб./$1", - пишет Мороз в комментарии инвесткомпании.

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