Рубль днем развернулся вниз к доллару и почти растерял рост к евро на фоне заметно сократившей прирост нефти

Москва. 13 января. Доллар перешел к росту, евро почти полностью отыграл утренние потери на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 73,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,75 руб./EUR1, подешевев на 3,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,1 копейки - до 80,97 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 января на 73,99 копейки, до 73,5264 руб./$1, и уменьшил курс евро на 53,96 копейки, до 89,7831 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост днем во вторник, отыгрывая снижение темпов роста котировок нефти. Мировые рынки реагируют на возобновление роста доллара США к основным валютам, в том числе к евро. Игроки анализируют изменения тональности заявлений некоторых руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые с большей осторожностью стали высказываться о перспективах реализуемой ЦБ страны программы выкупа активов.

Руководители ФРС сходятся во мнении о том, что появление вакцин от COVID-19 ускорит восстановление американской экономики. Некоторые из них, например, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, считают, что это откроет путь для постепенного сокращения объемов выкупа активов Федрезервом позднее в этом году.

Руководитель еще одного ФРБ - Далласа - Роберт Каплан, который ранее говорил, что текущие темпы выкупа облигаций Федрезервом будут сохраняться до конца 2021 года, во вторник заявил о связанных с этим рисках. По его мнению, поддержание очень низких процентных ставок в США может способствовать принятию на себя более высоких рисков инвесторами, которые ищут возможности для вложения средств с более доходные активы.

С июня 2020 года ФРС выкупает US Treasuries и ипотечные облигации на сумму $120 млрд в месяц, и если в первые месяцы целью этой программы было стабилизировать рынки, то в последующие - содействовать восстановлению экономики США за счет поддержания низких долгосрочных процентных ставок.

В этой связи инвесторы обращают особое внимание на перспективы принятия очередного масштабного пакета мер поддержки американской экономики, о котором говорил избранный президент США Джо Байден. В минувшую пятницу он обещал новые стимулы объемом в "триллионы долларов". Байден намерен представить свои предложения в четверг.

При этом рубль лишь незначительно понизился после решения Минфина РФ спустя 10 месяцев возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Объем покупки иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 15 января по 4 февраля будет эквивалентен 106,3 млрд рублей, ежедневный объем составит 7,1 млрд рублей, сообщило ведомство.

Механизм бюджетных правил предусматривает покупку валюты на рынке при превышении цены нефти базовой отметки (в 2020 году - $42,4, в 2021 году - $43,25) и продажу в случае падения ниже этой отметки.

Минфин начал продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 апреля в связи с серьезным падением цены на нефть, намного ниже базовой отметки. До этого, с 10 марта, Банк России проводил упреждающую продажу валюты.

Нефть заметно сократила темпы роста в среду днем. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 0,16% - до $56,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,36% - до $53,4 за баррель.

Тем не менее, фьючерсы на WTI дорожают непрерывно уже шесть сессий подряд.

Рынок находится в ожидании официального доклада о запасах энергоносителей, который будет опубликован министерством энергетики США в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.

"В ближайшие пару месяцев поддержку национальной валюте будет оказывать сезонное увеличение притока валюты по текущему счету платежного баланса. Более того, уже на этой неделе начнется налоговый период, что увеличит спрос на рубли. Но негативным фактором для курса рубля остается переход Минфина от продажи валюты к ее покупке. В среду ведомство объявило, что объем операций составит 106,3 млрд рублей за месяц, что превышает ожидания. Операции Минфина во многом нивелируют эффект от роста цен на нефть до $56 за баррель марки Brent. Потенциал укрепления в ближайшее время ограничен", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу понизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% и 4,56% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 2 б.п. - до 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п., ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне. Обе ставки находятся на уровне 4,88% годовых.