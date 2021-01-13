.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем развернулся вниз к доллару и почти растерял рост к евро на фоне заметно сократившей прирост нефти
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку инфляции за 2020 год на уровне 4,9%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2020 год на уровне 4,9%. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,8%. Рост цен на бензин за год оказался почти в 2 раза ниже инфляции - 2,5%
 
Банки будут обязаны отвечать на жалобы граждан
В Центробанке предлагают законодательно обязать банки, МФО и другие финансовые компании отвечать на обращения граждан. Проект документа планируется подготовить к весне 2021 года, пишут "Известия". Сейчас порядок и сроки рассмотрения кредитными и...
 
Регулирование цен продуктов вызвало проблемы с поставками
У небольших и средних торговых сетей начались сложности с закупкой масла и сахара по регулируемым ценам, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в розничной компании. По его словам, производители либо отказываются продавать продукцию на таких...
 
Росстат существенно расширил корзину расчета инфляции
Росстат существенно расширил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2021 году, увеличив ее на 36 позиций, до 556 товаров и услуг, и включив в нее, в частности, санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, лекарства от...
 
13 января 2021 года 16:00

Рубль днем развернулся вниз к доллару и почти растерял рост к евро на фоне заметно сократившей прирост нефти

Москва. 13 января. Доллар перешел к росту, евро почти полностью отыграл утренние потери на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 73,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,75 руб./EUR1, подешевев на 3,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,1 копейки - до 80,97 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 января на 73,99 копейки, до 73,5264 руб./$1, и уменьшил курс евро на 53,96 копейки, до 89,7831 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял утренний рост днем во вторник, отыгрывая снижение темпов роста котировок нефти. Мировые рынки реагируют на возобновление роста доллара США к основным валютам, в том числе к евро. Игроки анализируют изменения тональности заявлений некоторых руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые с большей осторожностью стали высказываться о перспективах реализуемой ЦБ страны программы выкупа активов.

Руководители ФРС сходятся во мнении о том, что появление вакцин от COVID-19 ускорит восстановление американской экономики. Некоторые из них, например, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты, считают, что это откроет путь для постепенного сокращения объемов выкупа активов Федрезервом позднее в этом году.

Руководитель еще одного ФРБ - Далласа - Роберт Каплан, который ранее говорил, что текущие темпы выкупа облигаций Федрезервом будут сохраняться до конца 2021 года, во вторник заявил о связанных с этим рисках. По его мнению, поддержание очень низких процентных ставок в США может способствовать принятию на себя более высоких рисков инвесторами, которые ищут возможности для вложения средств с более доходные активы.

С июня 2020 года ФРС выкупает US Treasuries и ипотечные облигации на сумму $120 млрд в месяц, и если в первые месяцы целью этой программы было стабилизировать рынки, то в последующие - содействовать восстановлению экономики США за счет поддержания низких долгосрочных процентных ставок.

В этой связи инвесторы обращают особое внимание на перспективы принятия очередного масштабного пакета мер поддержки американской экономики, о котором говорил избранный президент США Джо Байден. В минувшую пятницу он обещал новые стимулы объемом в "триллионы долларов". Байден намерен представить свои предложения в четверг.

При этом рубль лишь незначительно понизился после решения Минфина РФ спустя 10 месяцев возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила. Объем покупки иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 15 января по 4 февраля будет эквивалентен 106,3 млрд рублей, ежедневный объем составит 7,1 млрд рублей, сообщило ведомство.

Механизм бюджетных правил предусматривает покупку валюты на рынке при превышении цены нефти базовой отметки (в 2020 году - $42,4, в 2021 году - $43,25) и продажу в случае падения ниже этой отметки.

Минфин начал продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 апреля в связи с серьезным падением цены на нефть, намного ниже базовой отметки. До этого, с 10 марта, Банк России проводил упреждающую продажу валюты.

Нефть заметно сократила темпы роста в среду днем. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду выросла на 0,16% - до $56,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,36% - до $53,4 за баррель.

Тем не менее, фьючерсы на WTI дорожают непрерывно уже шесть сессий подряд.

Рынок находится в ожидании официального доклада о запасах энергоносителей, который будет опубликован министерством энергетики США в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.

"В ближайшие пару месяцев поддержку национальной валюте будет оказывать сезонное увеличение притока валюты по текущему счету платежного баланса. Более того, уже на этой неделе начнется налоговый период, что увеличит спрос на рубли. Но негативным фактором для курса рубля остается переход Минфина от продажи валюты к ее покупке. В среду ведомство объявило, что объем операций составит 106,3 млрд рублей за месяц, что превышает ожидания. Операции Минфина во многом нивелируют эффект от роста цен на нефть до $56 за баррель марки Brent. Потенциал укрепления в ближайшее время ограничен", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу понизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% и 4,56% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 2 б.п. - до 4,68% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п., ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне. Обе ставки находятся на уровне 4,88% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 января 2021 года 10:00
Утренние прогнозы: риски коррекции рынка акций вниз остаются в четверг повышенными
Аналитики отмечают, что внешний фон перед стартом торгов акциями РФ в четверг в целом нейтральный, однако учитывая накопленную перегретость, эксперты указывают на готовность рынка к коррекции вниз.    читать дальше
.
14 января 2021 года 09:55
Рынок акций РФ вырастет на открытии торгов в четверг - "Атон"
Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг на положительной территории - повышение составит 0,25%, считают аналитики инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение...    читать дальше
.
14 января 2021 года 09:47
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в России, США и Германии, ежемесячный обзор ОПЕК: - Банк России опубликует еженедельные данные по золотовалютным резервам, Ассоциация европейского бизнеса представит...    читать дальше
.
14 января 2021 года 09:42
Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики
Москва. 14 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
14 января 2021 года 09:35
Вероятно снижение фондового рынка России в ближайшей перспективе - "Алор Брокер"
Наиболее вероятно снижение российского фондового рынка в ближайшей перспективе, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Как российский, так и американский рынки акций залегли в боковик, где пытаются снять техническую перекупленность. Вывести их из этого состояния может Джо Байден,...    читать дальше
.
14 января 2021 года 09:30
Brent - $55,87 за баррель
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленные изменения. Цены на нефть эталонных марок в четверг опускаются.    читать дальше
.
14 января 2021 года 09:24
Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, на уровне 3460-3480 пунктов - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, на уровне 3460-3480 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3460-3480 пунктов. В качестве ближайших поддержек...    читать дальше
.
14 января 2021 года 09:13
Возможно снижение котировок нефти в четверг - BCS Express
Возможно продолжение снижения котировок нефти марки Brent в четверг, но в целом на рынке пока сохраняется оптимистичный настрой, говорится в комментарии BCS Express. Укрепление доллара США и рост числа случаев заражений COVID-19 в Китае стимулировали распродажи на нефтяном рынке в среду,...    читать дальше
.
14 января 2021 года 09:01
Риски коррекции вниз на рынке акций РФ остаются повышенными - BCS Express
Риски коррекции вниз на российском рынке акций остаются повышенными с учетом накопленной перегретости, говорится в комментарии BCS Express. Российский рынок акций три дня подряд в течение сессии демонстрирует преимущественно негативную динамику, констатирует эксперт инвесткомпании Василий...    читать дальше
.
13 января 2021 года 19:37
Рубль вечером слегка дешевеет к доллару и растет к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 13 января. Доллар незначительно повышается, евро, напротив, несколько ускорил снижение на "Московской бирже") в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего повышения в паре с евро.    читать дальше
.
13 января 2021 года 19:24
Рынок акций РФ завершил торги в среду консолидацией, упал ММК после отсечки и вырос Мечел без новостей
Москва. 13 января. Рынок акций РФ завершил торги в среду консолидацией на фоне наметившейся коррекции нефти вниз (Brent ушла в район $56,5 за баррель) и новых попыток роста индексов в Европе и США; в лидерах отката среди blue chips выступили акции "Магнитогорского металлургического комбината" из-за отсечки дивидендов, а лучше рынка выглядели выстрелившие без новостей бумаги "Мечела", не входящие в расчет основных индексов.    читать дальше
.
13 января 2021 года 18:58
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 73,5-74,5 руб./$1 и 89,5-90,7 руб./EUR, отмечается в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта перешла к росту после коррекции во вторник на фоне увеличения нефтяных котировок. Цены на нефть после незначительного...    читать дальше
.
13 января 2021 года 18:50
Цены евробондов РФ в среду умеренно подросли вслед за US Treasuries
Москва. 13 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли вслед за позитивной ценовой динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), отмечавшейся накануне вечером. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились, так как US Treasuries после роста накануне в среду легли в боковой дрейф.    читать дальше
.
13 января 2021 года 18:31
Sber CIB не исключает роста котировок акций ExxonMobil еще на 10-15%
Sber CIB не исключает роста котировок акций нефтегазовой компании ExxonMobil еще на 10-15%, хотя в среду они поднялись до 3 600 руб. за акцию благодаря восстановлению цены Brent до $57 за баррель - максимума за 11 месяцев, отмечается в комментарии инвестбанка. По мнению экспертов Sber CIB, росту...    читать дальше
.
13 января 2021 года 18:00
"Финам" рекомендует покупать акции ММК с прогнозной ценой 77, 1 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК") с прогнозной ценой 77, 1 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Наша оценка справедливой стоимости "ММК" составляет $ 11595 млн, $ 1,04 за акцию или 77,12 руб. за акцию, что...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.