ПСБ умеренно позитивно оценивает рынок газа на 2021 год

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) умеренно позитивно оценивают рынок газа на 2021 год на ожиданиях устойчивого спроса, говорится в комментарии банка.

Стремительный рост цен на газ с начала 2021 года в Азии и Европе носит в основном сезонный характер, считает аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

"В целом на 2021 год смотрим умеренно позитивно на рынок газа, что обусловлено ожидаемым устойчивым спросом, в основном китайским, чья экологическая политика направлена на наращивание потребления газа взамен сокращения потребления угля, - пишет Крылова. - Рассчитываем на продолжение восстановления цен на газ - в среднем к 240-260 долл./1 тыс. куб.м (на хабе TTF) и 300-340 долл./1 тыс. куб.м (СПГ в Азии)".

Также эксперт ПСБ отмечает, что рост цен на газ - благоприятный фактор для "НОВАТЭКа" и "Газпрома", позволяющий закладываться на увеличение ожидаемых цен реализации, а значит, на улучшение финрезультатов компаний в 2021 году. "Обе компании являются нашими фаворитами в секторе, и мы рекомендуем их акции к покупке", - указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.