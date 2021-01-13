"Атон" сохраняет позитивный взгляд на акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа"

"Атон" сохраняет позитивный взгляд на газовые бумаги, выделяя выгодные позиции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" в плане структурного роста газового рынка на среднесрочном горизонте, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Текущий рост цен на газ в Азии и Европе оказался выше ожиданий консенсуса, что преимущественно связано с холодной зимой на евразийском континенте. Мы считаем, что при сохранении температурных условий потенциал повышения цен в краткосрочной перспективе остается, что даст хороший старт для финансовых результатов "Газпрома" и "НОВАТЭКА". Хотя это сезонный факт и котировки фьючерсов предполагают снижение цен в апреле (цена апрельского фьючерса TTF на 23% ниже мартовского) мы сохраняем позитивный взгляд на газовые бумаги, выделяя выгодные позиции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" в плане структурного роста газового рынка на среднесрочном горизонте. "Газпром" остается среди наших фаворитов на 2021", - отмечают аналитики "Атона".

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