Покупка акций Магнита - привлекательная идея в сегменте ритейла - ПСБ

Покупка акций "Магнита" остается одной из самых привлекательных идей в сегменте ритейла, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Стоит ожидать сильных операционных данных "Магнита" по итогам IV квартал 2020 года, которые должны отразить покупательские тренды: рост покупок в онлайн- и офлайн- сегментах, что положительно скажется на выручке и рентабельности. "Магнит" остается нашей одной из самых привлекательных идей в сегменте ритейла и способен в текущем году сохранить высокие темпы роста бизнеса, чему будет способствовать реализация стратегии компании за счет фокуса на онлайн-сегмент и повышение эффективности", - пишут эксперты ПСБ.

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