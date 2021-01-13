Москва. 13 января. Доллар и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине в условиях активно дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,38-73,53 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,38 руб./$1 (-16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 89,66 руб./EUR1 (-13,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,13 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 88,63 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 66,52 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти. Цены на нефть, завершившие торги во вторник на максимальных уровнях с 21 февраля 2020 года, продолжают расти в среду на данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Кроме того, поддержку рынку энергоносителей оказывает ослабление доллара США и быстрое принятие китайскими властями мер в ответ на вспышку коронавируса в северной провинции Хэбэй, ослабившее опасения насчет новой волны COVID-19 и, соответственно, снижения спроса на нефть в КНР, отмечают аналитики AxiCorp.

Надежды инвесторов подкрепляются внедрением вакцин от коронавируса.

Внимание инвесторов сосредоточено также на перспективах принятия очередного масштабного пакета мер поддержки американской экономики. Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые стимулы объемом в "триллионы долларов", сообщает CNBC. Байден намерен представить свои предложения в четверг.

Тем временем Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Демократы пытаются объявить импичмент Трампу, не дожидаясь инаугурации его преемника Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду выросла на 1,13% - до $57,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,05% - до $53,77 за баррель.

Фьючерсы на WTI дорожают непрерывно уже шесть сессий подряд.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд и стало максимальным с конца октября. Неделей ранее запасы сократились на 1,7 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.