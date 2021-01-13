Рынок акций РФ утром забуксовал вместе с нефтью, упал ММК на отсечке дивидендов

Москва. 13 января. Рост рынка акций утром в среду, подогретый подъемом индексов в США, забуксовал вместе с нефтью, где наметилась коррекция после ралли (Brent сократила прирост и тестирует сверху $57 за баррель) на статистике Минэнерго США о сокращении запасов сырья; индексы МосБиржи и РТС после тестирования рубежей 3500 и 1500 пунктов сдали назад.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3477,1 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1488,51 пункта (+0,2%); динамика цен основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 5,5%.

Доллар стоит 73,58 рубля (+0,04 рубля), золото - $1857,5 за тройскую унцию (+0,7%).

Подорожали АДР Ozon (MOEX: OZON) (+2,7%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%, до 5780 рублей), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" на заседании 12 января подвел предварительные итоги деятельности НК в 2020 году и утвердил задачи на 2021 год по исполнению Программы стратегического развития. На заседании было отмечено, что компания в сложных условиях пандемии коронавируса, снижения глобального спроса и цен на углеводороды и внешних ограничений добычи сохранила высокую финансовую устойчивость и продолжила развитие приоритетных проектов в соответствии с первоначальными планами.

Среди ключевых задач на 2021 год определены: выполнение контрольных показателей, обеспечение эффективности деятельности и гибкости с целью сохранения высокой устойчивости, совершенствование системы управления и соблюдение инвестиционной дисциплины. Компания также продолжит работу по развитию системы углеродного менеджмента и проведет актуализацию долгосрочной стратегии.

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-5,5%, до 54,68 рубля; дивиденды за III квартал 2020 г. - 2,39 рубля на бумагу), также просели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), Сбербанка (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, ослабление доллара США к корзине мировых валют способствует повышению сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках, обстановка на сырьевых площадках также благоприятна для российских "голубых фишек" после сообщения API о сокращении запасов сырой нефти в США и объявления Saudi Aramco о сокращении поставок нефти на нескольких НПЗ в Азии и Европе начиная со следующего месяца.

Данные по динамике потребительских цен (CPI) в США, ожидаемые в 16:30 МСК, могут оказать некоторое влияние на ожидания инвесторов в отношении инфляции и, соответственно, на обстановку на рынках в целом, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки Азии показали смешанную динамику индексов на опасениях более широких карантинных мер в Китае. Однако сырьевые контракты подорожали благодаря слабеющему доллару и на фоне снижения запасов нефти в США пятую неделю подряд. Валюты сырьевой группы проявляют неуверенность из-за эпидемиологической ситуации в Азии.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, мировые фондовые рынки в середине недели сохраняют оптимистичные настроения относительного восстановления экономической активности в США и мире. Этому во многом способствуют надежды на эффективность вакцин в борьбе с коронавирусом. Власти США заявили об увеличении объемов поставок вакцин для населения. Поддержку оказывает и весьма вероятное увеличение мер стимулирования американской экономики, которые должны в краткосрочной перспективе подстегнуть потребление. Политическое противостояние в Белом доме на фоне предстоящего голосования по импичменту Дональду Трампу (обсуждается также вопрос о запрете действующему президенту занимать государственные посты) не оказывает влияния на настроения инвесторов. Также росту спроса на рисковые активы способствует и продолжение восстановления нефтяных котировок, которые вышли на максимумы за год.

При этом инвесторы должны быть готовы к тому, что эйфория на фондовых рынках может ослабнуть к концу января. Рост долларовых ставок при вероятном ухудшении экономических данных может привести к частичной фиксации прибыли, считает аналитик.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций готов к коррекции, индекс МосБиржи уже третий день подряд не может закрепиться выше отметки 3500 пунктов.

Акции "Норникеля" стали одними из самых быстрорастущих с начала этого года и сейчас технически сильно перекуплены. Цены никель вновь растут, но в бумагах ГМК перекупленность еще не снята, покупать "Норникель" рано. В акциях "ЛУКОЙЛа" также стоит искать моменты для открытия "шортов", хотя нефть еще котируется на многомесячных максимумах.

В целом сценарий последних дней - рост утром и последующее плавное снижение - может повториться.

Из высоколиквидных бумаг стоит приглядывать за акциями самой "Мосбиржи", которые часто растут против рынка в целом. Во "втором эшелоне" интерес представляет дивидендная электроэнергетика - бумаги этого сектора отстали от рынка. Лучше рынка в ближайшие дни может выглядеть и "Газпром" (MOEX: GAZP), котировки которого толкают вверх не только взлетевшие цены на газ в Европе и Азии из-за сильных холодов, но и ожидания достройки "Северного потока 2", считает эксперт.

Текущий рост нефти носит во многом спекулятивный характер. Частично инвесторы продолжают отыгрывать добровольное снижение добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с и начинают рассматривать нефть как антидевальвационную защиту. Но пока не начнут восстанавливаться транспортные потоки, а произойдет это лишь после спада заболеваемости коронавирусом в Европе, нефть Brent вряд ли уйдет выше $60 за баррель. Рублевым оптимистам также стоит помнить не только о слабости российской экономики, но и о санкционных рисках - Джо Байден наверняка проведет серию санкционных атак на Россию, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили торги ростом на 0,04-0,3% после снижения днем ранее, инвесторы игнорируют политические риски в связи с возможным импичментом президенту США Дональду Трампу и дальнейшими беспорядками в преддверии инаугурации Джо Байдена, пишет MarketWatch.

Оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия очередного масштабного пакета мер поддержки американской экономики. Избранный президент США Байден в минувшую пятницу обещал новые стимулы объемом в "триллионы долларов", сообщает CNBC. Байден намерен представить свои предложения в четверг.

Федеральная резервная система (ФРС) США сможет начать отказываться от стимулирующих мер позднее в текущем году в том случае, если американская экономика будет быстро восстанавливаться, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), слабо "плюсуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Ожидается, что если Пенс не станет это делать, то члены Палаты представителей перейдут к следующему пункту своего плана по борьбе против Трампа: они рассмотрят вопрос об объявлении импичмента президенту США.

У Пенса и кабинета министров будет 24 часа для решения. Ожидается, что вице-президент не поддержит эту инициативу, и тогда Палата представителей проведет голосование по объявлению импичмента президенту Трампу. Оно может состояться вечером в среду.

Ранее сообщалось, что Пенс в своем письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявил, что не будет использовать 25-ю поправку для того, чтобы отстранить президента США Дональда Трампа от должности. По его мнению, ссылка на 25-ю поправку "таким образом создаст ужасный прецедент".

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса. В результате беспорядков минимум пять человек погибли. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Нефть утром в среду сократила прирост, подогретый ранее данными Американского института нефти (API) о сокращении запасов сырья в США; цена Brent находится на $0,45 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $56,97 за баррель (+0,7% и +1,7% во вторник), февральская цена WTI - $53,57 за баррель (+0,7% и +1,8% накануне).

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд и стало максимальным с конца октября. Неделей ранее запасы сократились на 1,7 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в 18:30 МСК в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказывает ослабление доллара США и быстрое принятие китайскими властями мер в ответ на вспышку коронавируса в северной провинции Хэбэй, ослабившее опасения насчет новой волны COVID-19 и, соответственно, снижения спроса на нефть в КНР, отмечают аналитики AxiCorp.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили обновившие свои максимумы "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+31,9%), растут акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+27,5% и +23% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5,3%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+4,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,4%).

Подешевели бумаги ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-6,9%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,4%), упали после отсечки дивидендов на бирже бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,3%, до 397 рублей; дивиденды за 9 месяцев 2020 г. - 10,92 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 17,92 млрд рублей (из них 3,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,88 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,82 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").