ITI Capital рекомендует сохранять позиции в акциях BP, Occidental Petroleum, Apache и Exxon

Аналитики ITI Capital рекомендуют сохранять позиции в акциях BP Plc, Occidental Petroleum, Apache Corp. и Exxon Mobil Corp., говорится в комментарии инвесткомпании.

"Нефть подорожала шестую сессию подряд, преодолев отметку в $57/барр., с начала года стоимость сырья выросла на 11%. Нефть отскочила с апреля прошлого года, когда ее цена впервые в истории опустилась ниже $0/барр. на американском рынке. В среднем котировки нефтегазовых компаний США поднялись более чем на 5%, а некоторых компаний, в т.ч. Occidental и Apache - более чем на 11%, в лидеры роста вышли наиболее закредитованные нефтедобытчики", - указывают эксперты ITI Capital.

По их мнению, основная причина ралли - догоняющий рост вслед за удорожанием базового актива (нефть). Минэнерго США в отчете отметило, что при стоимости нефти более $50/барр. многие компании выйдут в прибыль при ограничениях добычи. Аналитики ITI Capital считают, что стоимость нефти будет держаться выше $50/барр., что улучшит финансовое положение компаний и прогнозы по прибыли. Финансовая отчетность игроков нефтегазового сектора ожидается на следующей неделе.

"Если стоимость нефти поднимется выше $50/барр., это пойдет на пользу мировой экономике, - уверены в инвесткомпании. - Цены сейчас находятся на достаточно высоком уровне, чтобы многие компании смогли покрыть затраты на добычу, но не настолько высоки, чтобы стоимость топлива выросла для потребителей. Ралли продолжится по мере вакцинации в США и других странах, власти вновь рассчитывают, что нефтегазовые компании, крупные и не очень, поддержат производство и транспортный сектор".

Вакцины необходимо доставлять получателям, которые зачастую находятся далеко от производства, обеспечивать условия хранения при чрезвычайно низких температурах, чтобы обеспечивать эффективность препаратов. Игроки нефтегазового сектора создают для этого необходимые условия, рассчитывая, что в итоге спрос восстановится и стабильность повысится в 2021 г.

"Рекомендуем сохранять позиции в наиболее дешевых компаниях, в частности, в BP, Occidental Petroleum, Apache и Exxon. Среди российских акций самые недооцененные - это "Сургутнефтегаз" (ао) и "ЛУКОЙЛ", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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