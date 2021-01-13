Идея дня: акции производителей удобрений могут показать сильную динамику в этом году - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции производителей удобрений могут показать сильную динамику в этом году, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы отдаем предпочтение нефти и с/х товарам на сырьевых рынках. Акции производителей удобрений могут показать сильную динамику в этом году. Цены на удобрения начали восстанавливаться, т.к. фермеры стремятся расширить производство в условиях высоких цен на с/х продукцию. Наш фаворит в секторе - CF Industries Holdings. Также инвесторы могут рассмотреть к покупке Archer Daniels Midland Company (ADM), Mosaic Co. или "ФосАгро"", - отмечается в комментарии инвестбанка.

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