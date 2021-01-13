Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 74,0-75,0 руб./$1 и 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии эксперта "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта укрепляется к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость нефти после снижения в понедельник перешла к росту за счет перспектив принятия новых стимулирующих мер для экономики США, а также в надежде на скорое восстановление спроса. Кроме того, повышенный спрос на рублевую ликвидность накануне налогового периода оказывает поддержку курсу рубля", - комментирует ситуацию Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,56% и составила 56,53 долларов за баррель. Цена февральских контрактов на нефть марки WTI прибавила 1,47% и составила 53,02 долларов за баррель., констатирует эксперт "Универ Капитала".

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