Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "АЛРОСА", макростатистика, ЕЦБ и Конгресс США:

- "АЛРОСА" опубликует данные по продажам за декабрь;

- В еврозоне выйдет статистика по промышленному производству, в США - ИПЦ, данные по запасам углеводородов от Управления энергетической информации, "Бежевая книга" ФРС;

- Ожидается выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

- Палата представителей Конгресса США, возможно, проголосует по вопросу об импичменте Д. Трампу.

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