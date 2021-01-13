Вероятно умеренное укрепление рубля в среду - ПСБ

Вероятно умеренное укрепление курса рубля к доллару в начале торговой сессии в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"На сложившемся позитивном внешнем фоне ожидаем умеренного укрепления российской валюты в начале сессии в среду, в результате чего пара доллар/рубль уйдет ниже 73,5 руб./$1. В ходе дня преобладание покупок в рубле сохранится, что поспособствует дальнейшему отступлению американской валюты к нижней границе коридора 73-75 руб./$1, - пишет Зварич в комментарии ПСБ. - На наш взгляд, в ближайшие сессии доллар попытается выйти вниз из данного диапазона, однако в случае перехода цен на нефть в коррекцию, пара доллар/рубль не сможет закрепиться ниже 73 руб./$1".

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