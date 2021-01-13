Вероятен рост рынка акций РФ в среду утром - "Алор Брокер"

Вероятен рост российского рынка акций в первые часы торговой сессии в среду, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"В целом внешний фон перед нашим открытие выглядит неплохо: около 0,2% прибавляют американские фьючерсы, на 1,3% взлетела нефть, торгуясь около $57,3 за баррель. Поэтому сценарий вторника - рост в первые часы торгов и последующее плавное снижение - может повториться", - считает главный аналитик компании Алексей Антонов.

По мнению эксперта "Алор Брокер", из высоколиквидных бумаг стоит приглядывать за акциями "Московской биржи", так как они очень часто растут против рынка в целом. Во "втором эшелоне", по его мнению, стоит смотреть за дивидендной электроэнергетикой - бумаги этого сектора отстали от рынка.

Лучше рынка в ближайшие дни может выглядеть и акции "Газпрома", котировки которого толкают вверх не только взлетевшие цены на газ в Европе и Азии из-за сильных холодов, но и ожидания достройки "Северного потока 2", - указывает Антонов.

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