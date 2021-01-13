Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги в среду с повышения на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию в среду с повышения в пределах 0,2-0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3480-3490 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3500, 3520 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации на позитивной территории", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Также, по мнению аналитика, во второй половине среды на ход торгов в России способна повлиять публикация ряда макроэкономических показателей в США. Как обычно, считает он, максимальную практическую значимость среди них будет иметь еженедельная статистика от Минэнерго по изменению запасов нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК).

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