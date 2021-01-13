Рубль в среду, скорее всего, продолжит укрепление - "Алор Брокер"

Рубль в среду, скорее всего, продолжит укрепление к доллару, но рост носит временный характер, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Ослабление доллара и рост котировок нефти марки Brent поддержат рубль в среду, считает главный аналитик компании Алексей Антонов. При этом он отмечает, что во многом рост вызван тем, что экспортеры начали отложенную продажу валютной выручки, накопленной за длительные выходные. Следовательно, и укрепление рубля имеет временный характер, поскольку ранее неоднократно было видно, как российская валюта игнорировала и дорожающую нефть, и падающий доллар.

"Не исключено, что пара доллар/рубль в среду попробует на прочность сильную поддержку 73 руб./$1 и даже попробует ее "проколоть". Однако рублевым оптимистам стоит напомнить не только о слабости российской экономики, но и о санкционных рисках - Джо Байден, скорее всего, проведет серию санкционных атак на Россию", - пишет Антонов.

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