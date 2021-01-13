Вероятно снижение рубля до 70-72 руб./$1 до конца января - "Фридом Финанс"

Вероятно снижение курса рубля в диапазон 70-72 руб./$1 до конца января, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Динамика российской валюты свидетельствует о том, что инвесторы начали отыгрывать накопившийся потенциал укрепления. Цены на нефть, а также на драгоценные и промышленные металлы во вторник подскочили на 1,5-2%, и это стало поводом для игры на укрепление рубля. Полагаем, что полностью потенциал еще не отыгран, и подтверждаем прогноз, предполагающий снижение курса в диапазон 70-72 руб./$1 до конца января", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

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