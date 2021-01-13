Рынок акций РФ начнет торги в среду, вероятно, с небольшого роста - BCS Express

Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду, вероятно, с небольшого роста, при этом оснований для сильных движений в настоящее время нет, говорится в комментарии BCS Express.

Во вторник прервалась серия из девяти сессий роста индекса Мосбиржи, констатирует эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. "После утреннего обновления исторических максимумов инициатива перешла на сторону продавцов. Внешний фон при этом был смешанный, без каких-то однозначных сигналов в пользу роста/падения. Обращаем внимание на внутридневную динамику индекса Мосбиржи. Последние две сессии рост приходится на первый час, а затем в течение дня котировки постепенно сползают вниз. Это базовый сигнал о снижении активности покупателей, который зачастую предшествует торможению восходящего тренда", - пишет он.

Внешние факторы в среду утром не располагают к снижению, считает Карпунин, однако и для нового мощного импульса роста оснований пока недостаточно. "На горизонте месяца сохраняем осторожный взгляд на перспективы по индексу Мосбиржи. В частности, в условиях рыночной перекупленности поводом для снижения может быть как фактор коронавируса (например, ужесточение ограничений в Китае), так и общая смена сентимента на рынках на фоне начала роста долларовых ставок", - указывает аналитик BCS Express.

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