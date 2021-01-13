Утренние прогнозы: рост в начале торгов

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду благодаря сложившемуся к утру внешнему фону.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок способен начать день в плюсе, ориентируясь на котировки нефти".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом внешний фон перед нашим открытие выглядит неплохо: около 0,2% прибавляют американские фьючерсы, на 1,3% взлетела нефть, торгуясь около $57,3 за баррель. Поэтому сценарий вторника – рост в первые часы торгов и последующее плавное снижение – может повториться".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3480-3490 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3500, 3520 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации на позитивной территории".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "На фоне сохранения позитивной динамики нефтяных котировок и на благоприятном внешнем фоне на мировых рынках индекс Мосбиржи способен в среду вернуться к росту к отметке в 3500 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду, вероятно, с небольшого роста, при этом оснований для сильных движений в настоящее время нет".