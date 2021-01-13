13 января 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: рост в начале торгов
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду благодаря сложившемуся к утру внешнему фону.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок способен начать день в плюсе, ориентируясь на котировки нефти".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В целом внешний фон перед нашим открытие выглядит неплохо: около 0,2% прибавляют американские фьючерсы, на 1,3% взлетела нефть, торгуясь около $57,3 за баррель. Поэтому сценарий вторника – рост в первые часы торгов и последующее плавное снижение – может повториться".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3480-3490 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3500, 3520 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации на позитивной территории".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "На фоне сохранения позитивной динамики нефтяных котировок и на благоприятном внешнем фоне на мировых рынках индекс Мосбиржи способен в среду вернуться к росту к отметке в 3500 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в среду, вероятно, с небольшого роста, при этом оснований для сильных движений в настоящее время нет".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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13 января 2021 года 16:55
тировки акций нефтегазового сектора могут сохранить динамику лучше рынка в ближайшее время, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков.
Продолжение роста цен на нефть в ближайшее время может оказывать положительное влияние и на российские акции. В этом... читать дальше
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13 января 2021 года 16:20
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) умеренно позитивно оценивают рынок газа на 2021 год на ожиданиях устойчивого спроса, говорится в комментарии банка.
Стремительный рост цен на газ с начала 2021 года в Азии и Европе носит в основном сезонный характер, считает аналитик ПСБ Екатерина Крылова.
"В целом... читать дальше
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13 января 2021 года 16:00
Москва. 13 января. Доллар перешел к росту, евро почти полностью отыграл утренние потери на "Московской бирже" в среду днем, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах. читать дальше
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13 января 2021 года 15:49
Вероятность коррекции вниз котировок нефти марок Brent и WTI повышается, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
"В среду вечером в США выйдет еженедельный отчет EIA по запасам, который может усилить пессимизм на рынке и даже заставить цены на нефть марки Brent отступить до уровня поддержки... читать дальше
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13 января 2021 года 15:26
Определять динамику курса рубля в ближайшее время, скорее всего, будет аппетит к риску на глобальных площадках, а не операции в рамках бюджетного правила, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".
Впервые с марта 2020 года ЦБ будет не продавать, а покупать иностранную валюту на рынке, отмечают... читать дальше
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13 января 2021 года 14:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Motors Co. с целью $59 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 23,38%, стоп-приказ: $44,4, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Нацеленность General Motors на создание... читать дальше
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13 января 2021 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 310 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 8,7%, стоп-приказ: 278 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Сбербанк опубликует финансовую... читать дальше
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13 января 2021 года 14:07
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, увеличив экспозицию на циклические секторы на фоне продолжающейся вакцинации от коронавируса и восстановления экономической активности.
"Наша ставка на ротацию в циклические активы себя оправдала - рост ТОП-10 акций США составил... читать дальше
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13 января 2021 года 13:40
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду в диапазоне 3775-3825 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.
"Технически S&P 500 склонен к краткосрочной консолидации, - указывает эксперт. - Попытка развить коррекционное движение накануне не увенчалась... читать дальше
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13 января 2021 года 13:11
"Атон" сохраняет позитивный взгляд на газовые бумаги, выделяя выгодные позиции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" в плане структурного роста газового рынка на среднесрочном горизонте, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Текущий рост цен на газ в Азии и Европе оказался выше ожиданий консенсуса, что... читать дальше
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13 января 2021 года 12:45
Котировки акций "Магнита", скорее всего, останутся на уровне 5600 рублей в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Газпромбанка.
Результаты предновогодних продаж "Магнита" выглядят умеренно позитивными, констатирует аналитик банка Марат Ибрагимов. В то время как сопоставимые продажи... читать дальше
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13 января 2021 года 12:16
Рост доллара является признаком завершения периода благоприятствования для фондовых рынков, говорится в комментарии генерального директора инвесткомпании "Иволга Капитал" Андрея Хохрина.
"Общественный раскол в США после вереницы событий, включая итоги президентских выборов и штурм Капитолия,... читать дальше
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13 января 2021 года 11:48
Покупка акций "Магнита" остается одной из самых привлекательных идей в сегменте ритейла, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
"Стоит ожидать сильных операционных данных "Магнита" по итогам IV квартал 2020 года, которые должны отразить покупательские тренды: рост покупок в онлайн- и офлайн-... читать дальше
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13 января 2021 года 11:34
Москва. 13 января. Рост рынка акций утром в среду, подогретый подъемом индексов в США, забуксовал вместе с нефтью, где наметилась коррекция после ралли (Brent сократила прирост и тестирует сверху $57 за баррель) на статистике Минэнерго США о сокращении запасов сырья; индексы МосБиржи и РТС после тестирования рубежей 3500 и 1500 пунктов сдали назад. читать дальше
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13 января 2021 года 11:20
Аналитики ITI Capital рекомендуют сохранять позиции в акциях BP Plc, Occidental Petroleum, Apache Corp. и Exxon Mobil Corp., говорится в комментарии инвесткомпании.
"Нефть подорожала шестую сессию подряд, преодолев отметку в $57/барр., с начала года стоимость сырья выросла на 11%. Нефть отскочила... читать дальше
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