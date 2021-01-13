Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы умеренно повысились по итогам торгов во вторник после снижения днем ранее. Оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия очередного масштабного пакета мер поддержки американской экономики. Избранный президент США Байден в минувшую пятницу обещал новые стимулы объемом в "триллионы долларов", сообщает CNBC. Байден намерен представить свои предложения в четверг. При этом инвесторы не обращают внимания на политические риски в связи с возможным импичментом президента США Дональда Трампа и дальнейшими беспорядками в преддверии инаугурации Джо Байдена.

Федеральная резервная система (ФРС) США сможет начать отказываться от стимулирующих мер позднее в текущем году в том случае, если американская экономика будет быстро восстанавливаться, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,03%. Он достиг максимальной отметки за 30 с половиной лет. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК снизился на 0,1%, а гонконгский Hang Seng меняется незначительно. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК вырос примерно на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов в среду поднялся на 0,11%. Внимание инвесторов сосредоточено на перспективах принятия очередного масштабного пакета мер поддержки американской экономики. Надежды инвесторов также подкрепляются внедрением вакцин от коронавируса.

Тем временем Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа. Демократы пытаются объявить импичмент Трампу, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

В свою очередь цены на нефть, завершившие торги во вторник на максимальных уровнях с 21 февраля 2020 года, продолжают расти в среду на данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США. Поддержку рынку также оказывает ослабление доллара США и быстрое принятие китайскими властями мер в ответ на вспышку коронавируса в северной провинции Хэбэй, ослабившее опасения насчет новой волны COVID-19 и, соответственно, снижения спроса на нефть в КНР.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $57,28 за баррель, что на 1,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 12 января эти контракты подорожали на 1,7% - до $56,58 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $53,81 за баррель, что на 1,13% выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 1,8% - до $53,21 за баррель. Фьючерсы на WTI дорожают непрерывно уже шесть сессий подряд.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд и стало максимальным с конца октября. Неделей ранее запасы сократились на 1,7 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в 18:30 МСК в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,409 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,789 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 января снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 722,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+0,36%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,33%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,42%), "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,3%) и "РЖД БО-07" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 42,69% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERAGE9-5Y-001Р-377R на 640,343 млн рублей, 3,59% выпуска облигаций серии ИОС_SLVR_18M_001P_388R на 53,917 млн рублей, 8,62% выпуска ИОС-BSK_FIX_MEM-3Y-001Р-381R на 172,368 млн рублей. Номинальный объем выпусков 377R и 388R - 1,5 млрд рублей, выпуска 381R - 2 млрд рублей. Срок обращения выпуска 377R - 5 лет, 381R - 3 года, 388R - 554 дня. По выпускам предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 16-20-го купонов облигаций 21-й серии в размере 5,5% годовых. Размер выплаты по купонам составит 27 рублей 42 копейки на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Россельхозбанк разместил 21-й выпуск облигаций на 10 млрд рублей в июле 2013 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов - 7,85% годовых. Ставка текущего, 15-го, купона - 7,4% годовых.