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13 января 2021 года 09:36

Цены на нефть продолжают рост в среду

Американские фондовые индексы умеренно повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду. Цены на нефть продолжают расти в среду.

Американские фондовые индексы умеренно повысились по итогам торгов во вторник после снижения днем ранее.

По словам аналитиков, инвесторы не обращают внимания на политические риски в связи с возможным импичментом президента США Дональда Трампа и дальнейшими беспорядками в преддверии инаугурации Джо Байдена, пишет MarketWatch.

Оптимизм инвесторов связан с перспективами принятия очередного масштабного пакета мер поддержки американской экономики. Избранный президент США Байден в минувшую пятницу обещал новые стимулы объемом в "триллионы долларов", сообщает CNBC. Байден намерен представить свои предложения в четверг.

Федеральная резервная система (ФРС) США сможет начать отказываться от стимулирующих мер позднее в текущем году в том случае, если американская экономика будет быстро восстанавливаться, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

Количество открытых вакансий в США в ноябре снизилось на 105 тыс. и составило 6,527 млн, свидетельствует опубликованный во вторник отчет министерства труда (JOLTS). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 6,3 млн, по данным Trading Economics. Число вакансий продолжает оставаться ниже показателя, зафиксированного в начале прошлого года (до начала пандемии COVID-19) и составлявшего порядка 7 млн.

Рынок акций США снизился по итогам торгов в понедельник, отступив от рекордных максимумов, которые были достигнуты в конце прошлой недели. Индекс Dow Jones опустился на 0,29%, S&P 500 - на 0,66%. Nasdaq упал на 1,25%.

Основатель DoubleLine Capital Джефф Гандлах в понедельник предупредил, что рынок крайне высоко оценен по сравнению с историческими стандартами на фоне риска ускорения инфляции. "Мы находимся в условиях крайне высоких цен (на фондовом рынке - ИФ), что поддерживают масштабные стимулы", - сказал он в эфире CNBC.

Акции Albertsons Cos. Inc. во вторник подорожали на 2,1%. Продуктовый ритейлер в третьем финансовом квартале получил скорректированную прибыль в размере $0,66 в расчете на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков FactSet на уровне $0,35 на акцию. Выручка компании составила $15,41 млрд и также превысила ожидания.

Бумаги Walmart Inc. (SPB: WMT) прибавили в цене 1,1%. Американский ритейлер создает стартап в сфере финансовых технологий в партнерстве с инвесткомпанией Ribbit Capital.

Цена бумаг Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) увеличилась на 2,1% после того, как аналитик UBS Саул Мартинез улучшил рейтинг для акций банка до "покупать" с нейтрального, а также повысил целевую цену до $41 с $23 за акцию.

Котировки акций Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. повысились на 5,7%. Компания планирует провести доразмещение акций на сумму $1,5 млрд. Андеррайтер JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) получит опцион на приобретение акций еще на $225 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 60 пунктов (0,19%) и составил 31068,69 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 1,58 пункта (0,04%) - до 3801,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 36 пунктов (0,28%) и составил 13072,43 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в среду.

Внимание инвесторов сосредоточено на перспективах принятия очередного масштабного пакета мер поддержки американской экономики. Избранный президент США Байден в минувшую пятницу обещал новые стимулы объемом в "триллионы долларов", сообщает CNBC. Байден намерен представить свои предложения в четверг.

"От администрации Байдена, обеспечивающей [демократическое] большинство в Сенате, ожидают решительной борьбы с COVID-19", - отмечают аналитики Mizuho Bank.

Надежды инвесторов также подкрепляются внедрением вакцин от коронавируса.

Тем временем Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Демократы пытаются объявить импичмент Трампу, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:10 МСК поднялся на 1,2%. Он достиг максимальной отметки за 30 с половиной лет, по данным Trading Economics.

В число лидеров повышения котировок входят акции Tokai Carbon Co. (+8,2%), Showa Denko K.K. (+6,2%) и Advantest Corp. (+5,2%).

Кроме того, растет рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (+2,8%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. (+1,4%).

Лидерами снижения выступают акции Toho Co. (-6,3%), Osaka Gas Co. (-3,9%) и Kansai Electric Power Co. (-3,5%).

Также подешевели бумаги производителя потребительской электроники Sony Corp. (-0,9%), автопроизводителей Mitsubishi Motors Corp. (-1,7%), Toyota Motor Corp. (-0,7%) и Nissan Motor Co. (-2,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:19 МСК снизился на 0,1%, а гонконгский Hang Seng меняется незначительно.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подорожали бумаги нефтяных компаний CNOOC (+8,4%), PetroChina Co. (SPB: PTR) (+4,8%), и China Petroleum & Chemical Corp. (+3,4%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding выросла на 1,7%, оператора мобильной связи China Unicom Hong Kong - на 1,4%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,5%.

В лидерах падения оказались акции биофармацевтической компании Sino Biopharmaceutical (-3,7%), производителя пива Budweiser Brewing Co. (-2,7%) и производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-2,2%).

Капитализация автопроизводителя Geely Automobile Holdings уменьшилась на 0,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 1,9%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК вырос примерно на 1%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей электроники Samsung Electronics Co. снизилась на 0,7%. Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подорожали соответственно на 0,8% и на 0,5%.

Безработица в Южной Корее в декабре 2020 года подскочила до 4,6% - максимума с января 2010 года, свидетельствуют официальные данные. В ноябре безработица составляла 4,1%, в декабре 2019 года - 3,7%.

Число безработных в стране в декабре увеличилось на 130 тыс., до 1,284 млн. Количество занятых сократилось на 248 тыс., до 26,759 млн. Доля экономически активного населения сократилась с 62,7% до 62,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов в среду поднялся на 0,11%.

Лидерами роста стали акции Premier Investments, которые подскочили на 12,7% на фоне прогноза компании о том, согласно которому EBIT может увеличится на 85%, до $221-233 млн. Также заметно подорожали бумаги Whitehaven Coal (+9,4%) и CIMIC Group (+7,6%).

Котировки бумаг одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group выросли на 0,5%, акции Rio Tinto снизились в цене на 0,6%.

Цены на нефть, завершившие торги во вторник на максимальных уровнях с 21 февраля 2020 года, продолжают расти в среду на данных Американского института нефти (API), показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Поддержку рынку также оказывает ослабление доллара США и быстрое принятие китайскими властями мер в ответ на вспышку коронавируса в северной провинции Хэбэй, ослабившее опасения насчет новой волны COVID-19 и, соответственно, снижения спроса на нефть в КНР, отмечают аналитики AxiCorp.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $57,28 за баррель, что на $0,7 (1,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 12 января эти контракты подорожали на $0,92 (1,7%) - до $56,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,78 за баррель, что на $0,57 (1,07%) выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,96 (1,8%) - до $53,21 за баррель.

Фьючерсы на WTI дорожают непрерывно уже шесть сессий подряд.

"Мы видим динамичный "бычий" тренд", и рынок по-прежнему ожидает, что запасы нефти будут довольно быстро сокращаться в результате объявленного ранее сокращения добычи Саудовской Аравией", - отмечает старший партнер Commodity Research Group Эндрю Лебоу.

"Однако в какой-то момент подобные бычьи тренды приводят к подъему рынка выше равновесной цены нефти", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 8 января, упали на 5,8 млн баррелей. Снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд и стало максимальным с конца октября. Неделей ранее запасы сократились на 1,7 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей будет опубликован министерством энергетики США в 18:30 МСК в среду. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидают снижения запасов нефти в Штатах по итогам прошлой недели на 3 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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