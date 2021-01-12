Цена золота будет стремиться к отметке $2000 за унцию в среднесрочной перспективе - "Фридом Финанс"

Цена золота будет стремиться к отметке $2000 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Золото на торговой сессии 12 января показывает нейтральную динамику, прерывая самый продолжительный период ежедневного падения с ноября. Этому способствует стабилизация доллара, к тому же инвесторы переключили свое внимание на рисковые активы благодаря принятию новых стимулов для экономики США", - отмечает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

По мнению эксперта, отскок индекса доллара (DXY) от самого низкого уровня почти за три года в сочетании с резким ростом доходности 10-летних казначейских облигаций оказал давление на золото. Рынки находятся в ожидании того, что избранный президент Джо Байден в четверг обнародует планы стимулирования экономики, объем которых может достичь нескольких триллионов долларов.

"Потенциально это может подтолкнуть инфляцию к росту, - полагает Миронюк. - Золото в этом случае будет рассматриваться как хеджирующий актив. Это означает, что распродажа золота могла быть временной. Усиление бюджетной поддержки и массовое распространение вакцин могут привести к сильному восстановлению экономики США во втором полугодии, создавая почву для дискуссии о сокращении покупок облигаций до конца года".

Если определенные шаги к ужесточению монетарной политики в виде сокращения программы выкупа активов будут предприняты, это может вызвать определенную волатильность на рынках, опять же стимулируя покупки золота, считает аналитик "Фридом Финанс". По его мнению, в среднесрочной перспективе котировки драгоценного металла будут стремиться к достижению $2000 за тройскую унцию.

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